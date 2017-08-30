أشرف الشرقاوي ينفي بيع شركات قطاع الأعمال ويؤكد على إمكانية تحويلها إلى رابحة

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صرح وزير قطاع الأعمال، الدكتور “أشرف الشرقاوى”، إنه سعى جاهدا إلى إعادة تشكيل هيكلة شركات القطاع عن طريق مشاركة القطاع الخاص أو الأصول غير المستغلة، حيث شدد وزير قطاع الأعمال على أن موضوع بيع الشركات غير مطروحة للنقاش، كما أضاف سيادته مستنكرا الفكرة: “نبيع ليه لما إحنا قادرين نصلح الشركات وتستطيع تحويلها من خاسرة إلى رابحة”.

كما أشار الدكتور “أشرف الشرقاوى”، فى حديثه عن الخصخصة قائلا: “الخصخصة التى تهدف إلى بيع شركات قطاع الأعمال بالكامل غير صحيحة”، وتابع سيادته حديثه فقال: “فى مقابل أن تسيطر الدولة على كامل الاقتصاد يعد أيضاً أمرا غير مقبول.. الأمرين غير مضبوطين”.

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أكد الدكتور “أشرف الشرقاوى”، من خلال الحوار الذى دار بينه وبين أحد الكتاب الصحفيين والإعلاميين، خلال أحد البرامج الحوارية التى تذاع على إحدى القنوات الفضائية، أن شركات القطاع لا تعد جزءا من الجهاز الإداري الخاص بالدولة، وأضاف فى حواره فقال: “دى شركات عادية خالص ينطبق عليها معايير المنافسة والسوق وكل حاجة وغير تابعة للقطاع العام بل شخص من أشخاص القانون الخاص”.

ذكر الدكتور “أشرف الشرقاوي”، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك العديد من شركات القطاع مهدور حقها، ومن وجهة نظر سيادته مظلومة، مؤكدا على أن أحد الشركات، وامتنع سيادته عن ذكر أسماء هذه الشركات، قد حصلت على قرض بمبلغ وقدره 120 مليون منذ سنة 1981، وتم تسديد مبلغ وقدره 70 مليون جنيه فقط من أصل قيمة القرض ما أدى إلى وصول هذا القرض حاليا إلى 2 مليار و300 مليون جنيه بفوائده.

قال وزير قطاع الأعمال العام، عن المبلغ المتوقع لتقييم هذه الشركة: “عندما قمنا بتقييم الشركة الآن لم تتجاوز 350 مليون جنيه”، اكمل سيادته حديثه سبب ظلم هذه الشركات، وأنه فى مثل هذه القضايا من يكون المسؤول والمدان فيها، كما أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذا القرض: “نعمل الآن على تسوية هذا القرض” متسائلا من يجب أن نحاسب فى مثل هذه القضية.. الذين أخذوا القرض عام 1981 أم الإدارة الحالية.. ولهذا نقول أن تلك الشركات مظلومة”.