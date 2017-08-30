وزير التجارة: صادرات مصر لإسبانيا ترتفع إلى 48% والواردات تنخفض إلى 57%

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صرح وزير التجارة والصناعة “طارق قابيل” بحدوث طفرة جديدة في معدلات التبادل التجاري التي تربط بين مصر وأسبانيا، وحدث هذا خلال النصف الأول من العام الحالي من الفترة بين يناير إلى يونيو، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى إسبانيا بقيمة 48% وبالتالي فإنها ترتفع من 233 مليون دولار إلى 344 مليون دولار.

هذا خلال التقارير الأخيرة التي أصدرها مركز التمثيل التجاري والتي تلقاها الوزير المصري في مدريد بالنسبة للتطورات التي طرأت على التعاملات التجارية التي تربط بين مصر وأسبانيا، حيث جاء في هذا التقرير أهم المؤشرات التي تتعلق بعمليات التبادل التجاري بين البلدين وكذلك البنود الرئيسية التي تتعلق بالسلع التي يتم تَصدريها أو استيرادها.

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الجدير بالذكر أن تلك المؤشرات التي طرأت على معدلات التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا تأتي في ظل سعي البلاد إلى زيادة معدلات التصدير وخفض معدلات الاستيراد، هذا بجانب ترشيد عملية الاستيراد بالنسبة للمنتجات التي لها بديل في السوق المحلية.

وأضاف خلال التصريحات أن مقدار الانخفاض في قيمة الواردات المصرية من أسبانيا قد عَادل 1.3 مليار دولار، هذا خلال عمليات التبادل التجاري التي تمت خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل نسبة انخفاض بقيمة 57% والتي بعد أن كانت قيمة الاستيراد من إسبانيا 550 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس جهاز التمثيل التجاري “أحمد عنتر” أن تلك الطفرة التي طرأت على عمليات التبادل التجاري بين كلا من مصر وإسبانيا والتي تسببت في انخفاض معدلات الواردات ونمو الصادرات قد ساهمت بشكل كبير في خفض معدلات العجز في الميزان التجاري بين البلدين، والذي أصبحت قيمته بعد الانخفاض الذي طرأ عليه 206 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

حيث انخفضت نسبة العجز من 69% إلى 38%، هذا بالمقارنة بالعام الماضي، وكانت على رأس المنتجات التي صدرتها البلاد إلى السوق الإسبانية منتجات الحديد والصلب والملابس والأسمدة والكروشيه ومصنوعات اللدائن، هذا ضمن التقارير الأخيرة الصادرة والتي تتعلق بالعلاقات التجارية التي تربط بين مصر وإسبانيا والتي شهدت تحول ملحوظ خلال النصف الأول من العام الحالي.