الإحصاء: قيمة الارتفاع في الاحتياطَات الدولية خلال عام وصلت إلى 13.6 مليار دولار

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جاء بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر عن شهر أغسطس الجاري ليعلن عن الارتفاعات التي شهدتها الإحتياطات النقدية الدولية الخاصة بالبلاد خلال شهر مايو الماضي، وأوضحت التقارير الصادرة عن الجهاز أن الارتفاعات قد بلغت نسبة 13.6 مليار دولار، ليرتفع بذلك الاحتياطي من 17.5 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي إلى 31.1 مليار دولار خلال العام الحالي.

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وأكد جهاز التعبئة والإحصاء في التقارير الصادرة عنه، أن قيمة الواردات التي تم تغطيتها في مصر من إجمالي الاحتيَاطات الدولية والتي تم تحقيقها خلال شهر مايو الماضي والتي وصلت قيمتها بعد الارتفاعات نحو 31.1 مليار دولار قد وصل إلى 6.5 مليار دولار، هذا بالمقارنة بقيمة الواردات التي تم تغطيتها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016 والتي وصلت قيمتها وقتها إلى 3.7 مليار دولار من القيمة الإجمالية للاحتياطي الأجنبي خلال العام الماضي والتي قدرت بنحو 17.5 مليار دولار.

وسوف يشرح الرسم البياني التالي القيمة التي تم تغطيتها من الاحتياطي الأجنبي بالنسبة للواردات، هذا بالنسبة للفترة من مايو للعام الماضي 2016 وحتى مايو من العام الحالي 2017.

هذا ضمن التصريحات التي صدرت عن جِهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتي تشير إلى الارتفاعات التي طرأت على قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في استقرار أسعار الدولار الأمريكي وبشكل نسبي خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق المصرية.

هذا بجانب الوفرة التي شهدها السوق من الدولار الأمريكي، والتي دفعت البنوك إلى تسهيل عمليات توفير المبالغ الدولارية للمواطنين عن ذي قبل، حيث تتيح العديد من البنوك خلال الفترة الحالية إمكانية الحصول على مبلغ محدد من الدولار بدون أوراق.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من ذلك إلا أن هذا لم يؤثر على الارتفاعات التي تمر بها أسعار السلع في السوق، والتي استمرت خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أرهق كاهل المواطنين وأزعجهم، هذا بجانب الإجراءات القاسية التي تتخذها الحكومة والتابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي جاءت لترفع أسعار الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين مثل الكهرباء والمياه والمنتجات البترولية، يبدو أن المواطن هو من يدفع ثمن الإصلاحات الاقتصادية وحده.