استرداد الوحدات السكنية المخالفة في مدينة 6 أكتوبر من قبل الجهاز استعدادا لطرحها من جديد

Advertisements

قام رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، المهندس “عصام مدبولي” خلال مجموعة من التصريحات بالتأكيد على قيام الجهاز بالبدء في عملية سحب المخالف من الوحدات السكنية التي تم إنشائها في المدينة، والتي سيَقوم الجهاز بتغيير نشاطها من النشاط السكني إلى النشاط التجاري.

و خلال التصريحات التي قام بها رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، فقد أضاف أن عدد الوحدات التي تم سحبها من قبل الجهاز حتى اللحطة الحالية هو 35 وحدة سكنية، وسيقوم الجهاز خلال الفترة القادمة كخطوة ثانية بعد سحب الوحدات المخالفة إبلاغ الهيئة ببيانات تلك الوحدات حتى يتم طرحها من جديد للإستفادة منها وذلك من خلال ارسال قاعدة بيانات الوحدات إلى الهيئة.

Advertisements

كما أضاف رئيس الجهاز أيضا أنه من المقرر أن يتم التعاقد مع شركة متخصصة تقوم باعَادة الشئ لأصله، وسيتم هذا قبل إجراء تسليم الوحدات إلى الهيئة، هذا بجانب مجموعة المحاضر التي سيّعدها الجهاز لهؤلاء المتسببين في تلك المخالفات.

هذا بجانب أنه من المقرر أن يقوم الجهاز بتنظيم مجموعة من الحملات المستمرة بهدف استعادة كافة الوحدات المخالفة خلال الفترة القادمة، أما بالنسبة لتلك الوحدات السكنية الغير مخالفة والتي تعود ملكيتها إلى الأهالي، فإن الجهاز سيَقوم بغلق تلك الوحدات وتشميعها بجانب المحاضر التي ستحرر لأصحاب تلك الوحدات.

تقوم وزارة الإسكان بمجموعة من المشروعات السكنية والتي تهدف إلى توفير الوحدات السكنية للشباب المقبل على الزواج، هذا في ظل الارتفاعات الشديدة التي تشهدها سوق العقارات على غير العادة، بالإضافة إلى الكثافة السكانية المتزايدة والتي تعاني منها المدن الكبرى.

حيث تسعى الوزارة لحل تلك المشكلات من خلال بناء مدن جديدة بها الكثير من الوحدات السكنية التي تقوم بطرحها للشباب بأسعار مناسبة وبطرق دفع تتناسب مع جميع الطبقات الاجتماعية وخاصة محدودي الدخل، و توفر الوزارة تلك الوحدات من خلال مشاريع الإسكان الاجتماعي والمتميز.

هذا وتحتوى الوحدات السكنية على جميع المميزات التي يطلبها الشباب في ظل التطورات التي تشهدها البلاد، كما تختلف أسعار الوحدات بحسب المميزات التي تجعل الوحدات مختلفة عن بعضها ومنها مثلا المساحة ودرجة التشطيب وكذلك الدور والمكان الذي تقع فيه الوحدة السكنية.