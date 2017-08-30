انخفاض أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

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شهدت البنوك المصرية في تعاملاتها اليوم حالة من التراجع على أسعار العملات العربية والأجنبية حيث صرح بعض المسؤولين أن عملية التداول التي أجرتها البنوك في مستهل تعاملاتها الصباحية اليومية قد شهدت حالة من الانخفاض سواء كان ذلك علي العملات العربية والعملات الأجنبية وذلك مقابل الجنيه المصري.

أعلن خبراء الاقتصاد عن وجود انخفاضا ملحوظا فى إطار التعاملات الصباحية اليوم داخل البنوك والمصارف حيث سجل سعر الدولار الأمريكي في صباح اليوم نحو 17.63 جنيه وذلك بالنسبة إلى عملية الشراء بينما سجل البيع حوالي 17.73 جنيه.

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كما سجل سعر تعاملات اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء في عملية الشراء نحو 21.01 جنيه كما سجل حوالي 17.14 جنيها بالنسبة إلى عملية البيع، من جهة أخرى قد بلغ سعر الجنيه الإسترليني فى تعاملاته الصباحية نحو 22.76 جنيها وذلك في حالة الشراء بينما بلغ سعر البيع فيه حوالي 22.90 جنيه.

وعن سعر الفرنك السويسري قد ورد أنه قد سجل اليوم نحو 18.45 جنيها فى عمليات الشراء وعن سعر البيع بلغ 18.57 جنيه، بينما ورد أنه قد سجل سعر شراء 100 ين ياباني في البنوك المصرية حوالي 16.13 جنيه بينما سجل سعر البيع فيه 16.22 جنيه.

جدير بالذكر أنه قد تراجعت أسعار العملات العربية اليوم فى البنوك المصرية خلال تعاملاتها حيث بلغ سعر تداول الريـال السعودي في مستهل تعاملاتها نحو 472 قرشا، بينما ورد وفقا لأحدث البيانات الإقتصادية الرسمية والتي قد قام البنك المركزي بالإعلان عنها أن متوسط سعر الريـال السعودي قد وصل إلى 470 قرشا وذلك بالنسبة إلى الشراء وقد بلغ سعر البيع حوالي 472 قرش، بينما من جهة أخرى قد سجل سعر الدرهم الإماراتي بالنسبة إلى الشراء نحو 480 قرشا بينما بلغ سعر البيع حوالي 482 قرشا.

وعن سعر الدينار الكويتى داخل البنوك المصرية قد ورد أنه قد وصل خلال تعاملاته إلى نحو 58.8 جنيها وذلك بالنسبة إلى تعاملات الشراء بينما قد بلغ سعر البيع في تعاملاته نحو 58.85 جنيها.