انتشار عملات مزيفة في الأسواق المصرية قبل عيد الأضحى

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ورد أنه قد انتشرت داخل الأسواق المصرية عملات مزيفة حيث كانت تحمل العملات فئة 200 جنيه، وقد تم اكتشافها في الفترة الأخيرة داخل السوق المحلية كما جاء أن هذه العملات قد تم التأكد من أنها عملات ورقية مزورة مما ترتب علي ذلك الكثير من الأزمات بين المواطنين والعملاء والبنوك في إطار التعاملات المالية خاصة مع ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب علي السلع في موسم عيد الأضحى وخاصة سوق اللحوم الحمراء بوجه عام.

جدير بالذكر أن فترة انتعاش الأسواق وموسم الأعياد في أغلب البلاد تعد أحد أهم المواسم التي يسعى المزورون إلى استغلالها وزيادة نشاطاتها بالسوق السوداء والتي تمتد في جميع المحافظات من أجل سرعة ترويج العملة المضروبة التي أنتجوها، ويأتي هذا في ظل اختفاء عملية الرقابة من عدد من الجهات وذلك على بعض المناطق بالإضافة إلى الأسواق المصرية المنتشرة في جميع محافظات مصر.

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ويمكن الآن للمواطنين كشف العملات المزيفة حالة وقوعها بين يديه وعدم الوقوع في هذا المأزق ولا الدخول في أي تعامل قد يعرضه إلى الشبهة من أي جهة وذلك عن طريق فحص العملة الورقية وتحديدًا العلامة المائية بها بالإضافة إلى أن ورقة النقود غير المزيفة سوف يجد المواطنين فيها ملمس خشن مقارنة بالعملة المزيفة، وفيما يخص الشريط الأمني يمكن من خلاله كشف العملة ايضًا حيث يكون بالعملة الاصلي مكتوب عليه رقم فئة العملة بإستخدام طريقة التفريغ، علاوة على ذلك سوف يجد المواطنين حِبر مغناطيسي متغير حركيًا وسوف يلاحظ عند تغير زاوية الرؤية.

ومن أهم التعديلات المالية التي طرأت في الآونة الأخيرة على فئة الـ 200 والـ 100 جنيه الورقية داخل الأسواق وتم إضافتها أثناء طباعتها إضافة شريط يطلق عليه اسم “mokhion thread” وهو عبارة عن صورة في النظر إليها تظهر للمواطن متحركة عند إمالة الورقة بشرط أن يكون هذا الميل من اليمين إلى اليسار، بالإضافة إلى ظهور العلامة التأمينية ايضًا ولكن بشكل أسطواني وأن تكون على هيئة وجه، حيث تكون متحركة ايضًا عند إمالة الورقة ولكن فى ناحية الخلف والأمام فقط.