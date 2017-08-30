انخفاض أسعار الذهب فى مصر

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خرجت بعض التصريحات الإقتصادية حول أسعار الذهب اليوم خلال تعاملاته داخل الأسواق المصرية حيث تراجعت أسعار الذهب فى مصر أثناء التعاملات الصباحية التي جرت داخل الأسواق ومحلات الصاغة اليوم الأربعاء 30/8/2017 وأنه قد انخفض بمقدار جنيهين.

ورد أنه قد سجل سعر الذهب اليوم وتحديدًا عيار 21 والذي يعد هو المعدن الأصفر الأكثر انتشارا فى مصر حاليًا مبلغ وصل إلى 639 جنيها، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في مصر في الفترة الأخيرة داخل محلات الصاغة وسوق الذهب على مدار اليوميين الماضيين والذي قد تخطت قيمته حوالي 14 جنيها وذلك فى كل عيار من اعيرة الذهب.

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أسعار الذهب فى مصر، بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم حوالى 547 جنيه، بينما بلغ سعر المعدن الأصفر عيار 21 في تعاملاته 639 جنيه بينما بلغ عيار 24 اليوم حوالي 730 جنيه وعن سعر الجنيه الذهب بعد هذا الإنخفاض حوالي 5112 جنيه وعن سعر الذهب العالمى اليوم نحو 1307 دولار أمريكي.

يعد الذهب عيار 21 هو المعدن الرئيسي والذي من خلاله يتم تحديد أسعار باقي المعادن والأعيرة، وعن السبب وراء تراجع الأسعار اليوم الاربعاء ورد أنه بسبب انخفاض سعر الأوقية والذي قد بدأ تراجعه العالمي بداية من مساء أمس الثلاثاء، حيث شهد سوق الذهب خلال تعاملاته التي قد جرت أمس أكبر ارتفاع له قد سجله الاقتصاديين منذ 9 أشهر حيث ورد أنه قد ارتفع سعر الأوقية العالمية خلال هذه التعاملات بأكثر من 25 دولارا أمريكيا وذلك خلال تعاملاته فى يوم واحد، لتعود الأسعار إلى التراجع بمقدار 15 دولار بداية من مساء الثلاثاء.

جدير بالذكر أنه قد ورد فى تصريحات إيهاب واصف والذي يشغل منصب عضو شعبة المعادن الثمينة التابعة إلى الغرفة التجارية، إنه بالنسبة إلى ارتفاع سعر الأوقية والذي قد ورد خلال اليوم قد بلغت قيمته حوالي 25 دولارا أمريكيًا وذلك فى يوم واحد، وقد أشار عضو الشعبة إلى أن الدولار الأمريكي قد تراجع خلال تعاملاته بوتيرة كبيرة، ليحقق الذهب حاليًا أدنى مستوى قد وصل له خلال تعاملاته منذ 4 أشهر ليعد هذا الأمر هو السبب الرئيسي في عملية الارتفاع فى مصر، لافتا بالإضافة إلى الإعصار الذى ضرب ولاية تكساس الأمريكية مؤخرًا.