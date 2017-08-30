أسباب تراجع سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه

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تمر أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة بحالة من الانخفاض المستمر بشكل يومي أمام الجنيه في البنوك الحكومية أو الخَاصة على حد السواء.

وأكد المحللون أن هذا التراجع في سعر الدولار يأتي خلال تلك الفترة التي تسبق عيد الأضحى بسبب تراجع الطلب على الدولار وزيادة المعروض مِنه خاصة مع عودة المصريين من الخارج.

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و خلال التصريحات التي قامت بها “رضوى السويفي” رئيسة قسم البحوث التابعة لبنك الاستثمار، أن ما يرفع المعروض من الدولار في تلك الفترة هو عودة المصريون العاملون في الخارج لقضاء إجازة العيد و تحويل الدولار إلى عملة محلية.

وقد ارتفعت التحويلات التي قام بها المصريين من نوفمبر الماضي زالتي قد ارتفعت من 9.9 مليار دولار إلى نحو 11 مليار دولار.

هذا بجانب الارتفاعات التي مرت بها التحويلات في مايو الماضي والتي كانت بنسبة 11.1% لتصل قيمة التحويلات بعد الارتفاع إلى 1.7 مليار دولار.

وأضافت السويفي خلال التصريحات أن تلك الفترة تمر بحالة من الانخفاض بالنسبة لطلبات المتعاملين على الدولار، هذا بجانب التراجع الذي تمر به نسبة الاستثمار.

ويأتي الفائض الذي تشهده العملة الأجنبية نتيجة زيادة المعروض منها و تراجع الطلب خلال التعاملات في السوق، الأمر الذي يتسبب في تحسين عملية الصرف بشكل كبير.

وخلال التصريحات التي قام بها مسؤولي بنك القاهرة ومصر، فإن تحسن حركة السياحة وكذلك التحويلات التي يقوم بها العاملين في الخارج هي السبب في التحسن الذي طرأ على حصيلة التنازل عن الدولار في أغسطس.

وأعلن هيثم عبد الفتاح وهو رئيس قطاع الخزانة أن السبب وراء انخفاض سعر الدولار خلال التعاملات هو تلك الاستثمارات الأجنبية التي تجذبها أذون الخزانة المطروحة من قبل البنك المركزي، هذا بجانب تراجع الطلب وكثرة المعروض من الدولار.

وشهدت الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من العام الحالي ارتفاع بقيمة 166.4 مليار جنيه، والتي قد وصلت بعد الارتفاعات في يونيو إلى 176.6 مليار جنيه، في حين أن قيمة الاستثمارات في نفس الفترة من العام الماضي كانت تعادل 10.2 مليار جنيه.

وفي ظل الانخفاضات التي تشهدها أسعار الدولار، فإن العديد من حائِزيه ممن يخشون الخسارة يتجهون إلى التخلص منه من خلال بيعه في السوق، هذا في الوقت الذي يتراجع فيه الإقبال على شراء الدولار، كل هذا يساهم بشكل رئيسي في استمرار تلك الانخفاضات التي تمر بها أسعار الدولار خلال التعاملات.

كما جاء قرار وزارة المالية يوم الاثنين الماضي الخاص بخفض سعر الدولار الجمركي للمرة الثانية بالنسبة لسِبتمبر، هذا عقب حالة الاستقرار التي مرت بها أسعار الدولار الجمركي والتي استمرت حتى فترة 4 أشهر، الأمر الذي يشير إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار الدولار خلال الفترة القادمة، ووصل سعر الدولار الجمركي بعد الانخفاض إلى 16 جنيه وفقا لما تم الإعلان عنه في حين أن سعر الدولار الجمركي في أغسطس الماضي كان 16.25 جنيه.