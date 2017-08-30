البورصة تحقق ربح 16 مليار جنيه خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

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جاءت تعاملات البورصة اليوم كخَاتمة لتعاملات الأسبوع الحالي، وقد اقتصرت تعاملات البورصة اليوم على 4 جلسات فقط، وذلك حيث يعد غدا الخميس هو أول أيام إجازة العيد بالنسبة للبورصة.

وشهدت تعاملات اليوم التي تمثل خاتمة تعاملات الأسبوع استقرار بالنسبة للأسهم المقيدة عند مستوى 705 مليار جنيه، وبالتالي فإن قيمة الرصيد التي أضافته تلك التعاملات للبورصة كأربَاح رأسمالية يقدر بنحو 16 مليار جنيه، هذا في حين أن تعاملات الأسبوع الماضي قد أغلقت عند مستوى 689 مليار جنيه.

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وشملت تداولات الأسهُم اليوم خلال تعاملات البورصة نحو 321.8 مليون سهم والتي تمت في عدد من العمليات يصل إلى 22.830 صفقة وكانت قيمة رأس المال تصل إلى نحو 878.9 مليون جنيه.

في حين أن قيمة تداول الأسهم في بورصة النيل اليوم قد وصلت إلى نحو 1.1 مليار جنيه، بينما وصل عدد الصفقات التي تم تنفيذها اليوم إلى 230 صفقة لعدد من الأسهم يصل إلى 11 مليون سهم.

كما وشهدت مؤشرات البورصة خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ارتفاع ملحوظ، حيث تمكن المؤشر الرئيسي خلال تعاملات اليوم من الصعود إلى المنطقة الخضراء، وكان هذا من خلال الدعم الذي تقدمت به المشتريات التابعة للمتعاملين العرب.

هذا والجدير بالذكر أن مقدار الربح بالنسبة لرأس المال السوقي التابع للبورصة المصرية قد وصل إلى 5.7 مليار جنيه، والذي تمكن عنده رأس المال من إنهاء التعاملات عند مستوى 705.012 مليار جنيه.

وتمكن المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» من الصعود وذلك ليُغلق خلال نهاية التعاملات في جلسة نهاية الأسبوع عند مستوى 13415 نقطة وذلك بعد نجاحة في تحقيق ارتفاع بقيمة 1.67%.

في حين أن مؤشر الأوزان EGX 50 EWI التابع لعدد من الشركات الأكثر نشاطا في السوق نحو 50 شركة، قد نجح في الإغلاق خلال تعاملات اليوم عند نقطة 2045.6 نقطة وذلك بعد أن نحج في تحقيق ارتفاع بقيمة 0.83%.

هذا بجانب الارتفاعات التي استطاعت الأسهم الصغيرة وكذلك المتوسطة من تحقيقها خلال تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، والتي نجحت من خلالها للوصول إلى المستوى 692.5 نقطة وذلك بعد الارتفاعات التي نجحت في تحقيقها والتي جاءت بنسبة 0.38%، في حين أن المؤشر الأوسع نطاقا «EGX 100» في الوصول خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 1564 نقطة، وذلك بعد الارتفاعات التي نجح في تحقيقها والتي وصلت نسبتها إلى 0.40%.