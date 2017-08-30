منافذ جمعيتي تبدأ في صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر ابتداء من أول أيام العيد

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صرح مجموعة من أصحاب مشروع جمعيتي والذي يقوم بتوفير السلع التموينية للمواطنين، والتابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن منافذ الجعية ستقوم ابتداء من أول أيام عيد الأضحى المبارك بفتح أبواب الجمعية والبدء في صرف السلع التموينية التي تمنحها الوزارة على البطاقات لشهر سبتمبر، هذا بجانب توفيرها لنقاط الخبز أيضا.

وخلال التصريحات التي قام بها مجموعة من شباب جمعيتي، فقد أكدوا أم تلك السلع التي ستوفرها الجمعية للمواطنين على البطاقات التموينية تأتي من السلع التموينية الفائض في الجمعية عن شهر أغسطس، وذلك حيث من المقرر أن تغلق مديريات التموين وكذلك المخازن وشركات الجملة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وأضاف الشباب خلال التصريحات التي قاموا بها، أن من سيقوم بتوفير السلع التموينية للمواطنين أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك هي الجمعيات والمنافذ التي تحتوى على سلع تموينية فائضة من الشهور الماضية.

كما أضافوا خلال التصريحات التي قاموا بها، أنه وفقا للقرارات الصادرة من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن المنافذ التي تقوم بتقديم السلع التموينية للمواطنين لا تستطيع استعاضة السلع المصروفة خلال النصف الثاني من أغسطس، ويأتي هذا تبعا للقرار الصادر من الوزير والذي يستوجب صرف نحو 70% من الحصة الكاملة للحصول على الاستعاضة من الوزارة.

وأشاروا كذلك خلال التصريحات التي قاموا بها أن مقدار السلع التي يقوموا بصرفها للمواطنين يتراجع خلال النصف الثاني من الشهر.

كما تقدم شباب جمعيتي خلال التصريحات التي قاموا بها إلى الوزير بطلب ضرورة إعادة النظر في هذا القرار والذي يتطلب صرف أكثر من 70% من الحصة لصرف الاستعاضة للمنافذ، حيث أكدوا أن مثل هذا القرار يكون بمثابة عجز كبير للشباب، وقد طالبوا في نهاية التصريحات بضرورة فتح حدود الاستعاضة وذلك طبقا للكمية التي تصرفها المنافذ من السلع للمواطنين والتي من الممكن أن تكون أكثر أو أقل من نسبة ال70% التي حددتها الوزارة.

جاء هذا في ظل الاستعدادات التي تقوم بها المنافذ التي تقوم على صرف السلع التموينية للمواطنين، مساهمة من قبلهم لتوفير احتياجات المواطنين بصورة كاملة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.