تعرف على أهم الأسباب وراء رحلة مكاسب الذهب خلال عام 2017

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حقق معدن الذهب مكاسب قوية فى الفترة الزمنية القصيرة، حيث استطاع معها أن يصل صعودا إلى أعلى مستوى خلال 11 شهراً، وأن يتجاوز حاجز 1300 دولار، كما تعتبر مكاسب الذهب فى الفترة الاخيرة متممة لأرباح كبيرة قد حققتها خلال عام 2016، وكانت أول مرة يرتفع فيها الذهب منذ مرور 3 سنوات، بنسبة تزيد عن 8% وهي أعلى زيادة منذ عام 2011، مما أعطى المعدن الأصفر دافع أكبر حتى يحقق مكاسب فى العام الحالى.

حيث أخذ المعدن الأصفر نصيب من هذه المكاسب خلال النصف الأول من السنة الحالية، حيث تعرض إلى ارتفاع بنسبة حوالى 7.9%، ومنذ بدء عام 2017 وصولا إلى تعاملات، يوم الثلاثاء، ارتفع معدن الذهب بنسبة 14.5%، حيث تداخلت العديد من العوامل منها السياسي ومنها الاقتصادي خلال رحلة نجاح المعدن النفيس فى السنة الحالية.

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الفائدة سلاح ذو حدين: أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراراً برفع الفائدة فى السنة الحالية، المرة الأولى كانت في شهر مارس والمرة الثانية في شهر يونيو، وكان لهما تأثير كبير على صعود وهبوط أسعار الذهب.

يعد ثاني أقل سعر حققه المعدن الأصفر فى السنة الحالية، كان في مارس، وبالتحديد في اليوم الذي أصدر فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرار رفع الفائدة إلى مستوى 1200 دولار.

بالنسبة للقرار الفيدرالي الثاني والذي كان في يونيو السابق، مما نتج عنه صعود سعر الذهب إلى أعلى منذ بدء عام 2017 عندها 1297 دولاراً، وهو يعتبر أيضا ثاني أعلى مستوى للمعدن الأصفر فى السنة الحالية.

المخاوف الجيوسياسية: يتأثر أسعار الذهب تأثيرا كبيرا من خلال المخاوف الجيوسياسية على اختلاف مستويات هذه المخاوف، لكن فى النهاية تكون النتيجة دائماً واحدة وهي رفع سعر المعدن الأصفر، وفي شهر أبريل السابق، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى خلال 5 أشهر.

خسائر الدولار حافز لمعدن الذهب: يساهم انخفاض أسعار الدولار المعدن النفيس في حصاد الكثير من الأرباح فى السنة الحالية، فإن الذهب لم يتجاوز مستوى 1300 دولار إلا بعد تعرض سعر الدولار إلى انخفاضا حاداً.

التوترات السياسية والأداء الاقتصادي: تؤثر المعلومات الاقتصادية دوراً فعال ومؤثر في أسعار المعدن الأصفر، كما يتناسب الأداء الاقتصادى بعلاقة عكسية مع المعدن الأصفر.