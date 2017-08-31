واردات مصر من الأسماك تنخفض بقيمة 22%

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شهدت واردات مصر من الأسماك نسبة تراجع خلال الفترة من يناير إلى يونيو بقيمة 22%، وبالتالي فقد تراجعت قيمتها من 309 مليون دولار إلى 241 مليون دولار خلال تلك الفترة، هذا بجانب الكميات المستوردة والتي شهدت انخفاض هي الأخرى، حيث تراجعت من 200.689 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى 164.479 ألف طن.

وخلال التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد أكد حدوث تراجع في واردات الألبان وكذلك مشتقاتها من المنتجات، وبلغت نسبة التراجع نحو 39%، لتتراجع قِيمتها من 374 مليون دولار إلى 228 مليون دولار، هذا بجانب الانخفاضات التي مرت بها الكميات المستوردة والتي تراجعت قيمتها من 89.779 ألف طن إلى قيمة 79.199 ألف طن، وبالتالي فقد مرت بنسبة تراجع تصل إلى 43%.

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ومرت واردات الشاي أيضا بمرحلة من الانخفاضات والتي جاءت خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي عَادلت نسبتها 35%، وبالتالي فقد وصلت قيمتها إلى 166 مليون دولار بعد الانخفاضات التي حققتها وكانت قيمتها قبل الانخفاض 107 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

هذا بجانب الانخفاضات التي مرت بها الكميات المستوردة من الشاي والتي قد سجلت نحو 29.822 ألف طن وذلك بعد أن كانت 60.453 ألف طن هذا خلال نفس الفترة من العام الماضي قبل الانخفاضات.

وتراجعت واردات البلاد من الفول، بنسبة 46%، وبالتالي فقد وصلت قيمتها بعد التراجع إلى 107 مليون دولار بعد أن كانت قيمتها 198 مليون دولار، هذا بجانب التراجع الذي حققته الكميات المستوردة والتي كانت بقيمة 472.740 ألف طن وأصبحت بعد التراجع بقيمة 339.293 ألف طن، أي أن نسبة التراجع تُعادل 28%.

ومرت واردات البلاد من العدس بمرحلة من الانخفاض بقيمة 7%، وبالتالي فقد انخفضت قيمته من 51 مليون دولار إلى 47 مليون دولار، في حين أن الكميات المستوردة من العدس قد ارتفعت خلال فترة ال6 أشهر الأولى من العام 2017، وقد وصلت بعد الارتفاعات إلى 75.773 ألف طن بعد أن كانت 47.816 ألف طن.

وأضاف التقرير أيضا حدوث تراجع في واردات القمح والذي شكل نسبة 1%، وبالتالي فقد انخفضت قيمة الواردات من 1.228 إلى 1.2 مليون دولار، في حين أن الكميات المستوردة من القمح قد شهدت ارتفاع في نفس الفترة لتصل قيمتها إلى 6 مليون دولار بعد أن كانت 5.5 مليون دولار أي أن قيمة الارتفاعات التي طرأت تعادل 9 %.