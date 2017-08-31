ارتفاع اسعار الذهب اليوم الخميس في مصر الآن

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اسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب في محافظات مصر حالة من الاختلاف والارتفاع علي مستوى سعر الذهب في مصر بوجه خاص وسعر الذهب خارج البلاد بوجه عام حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر لعدد من الأسباب المختلفة والتي أثرت بشكل مباشر علي سعر الذهب يشهد ارتفاعات جديدة مع دخول موسم عيد الأضحى والذي يعد أحد المواسم الهامة والتي كانت تعتمد عليها محلات الصاغة من أجل رفع نسبة أرباحها بعد الركود الذي شهدته على مدار الفترات الماضية.

ارتفعت أسعار الذهب داخل السوق المحلية طبقًا لما ورد من تصريحات اقتصادية خارجة من عدد من المسؤولين الماليين بالإضافة إلى التجار وأصحاب محلات الصاغة في إطار مستهل التعاملات التي قد جرت اليوم الخميس حيث ورد في مجمل هذه التصريحات أنه قد سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بالأسواق المصرية نحو 639 جنيها، وعن أسعار الذهب عيار 18 قد وصلت بعد هذا الإرتفاع إلى نحو 548 جنيها، أما بخصوص سعر المعدن الأصفر عيار 24 بالسوق المحلية قد سجل 730 جنيها، كما جاء أن سعر الجنيه الذهب اليوم داخل محلات الصاغة قد وصل إلى 5112 جنيها.

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جدير بالذكر أنه قد شهدت محلات الصاغة اختلاف أخر يوم أمس في أسعار الذهب في مصر حيث تراجعت أسعار الذهب بجميع أنواعه و أعيرته في تعاملات يوم أمس “الأربعاء” بمقدار 3 جنيهات وذلك مقارنة بما ورد في مستهل التعاملات داخل الصاغة المصرية، وقد سجل سعر جرام الذهب والذي يحمل عيار 21 فى تعاملات مساء يوم أمس نحو 638 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب في تعاملاته والذي يحمل عيار 24 مبلغ 729.15 جنيه، كما سجل سعر الذهب عيار 18 في تعاملات الأمس 546.85 جنيه.

ورد أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب من المتوقع لها أن ترتفع في الفترة القادمة بشكل كبير نتيجة للتقلبات التي تحدث علي الساحة الأمريكية والتي تتأثر بشكل كبير بها أسعار جميع الدول الأخرى بوجه عام نتيجة للتقلبات في سعر الدولار الأمريكي بشكل خاص التي تحدث في البنوك المصرية والسوق السوداء.