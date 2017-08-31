انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنوك المصرية

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ورد أنه قد انخفضت تعاملات بعض العملات داخل البنوك المصرية بوجه عام خلال تعاملاتها اليوم قبل دخول عيد الأضحى المبارك بينما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملاته الصباحية المقررة أمام الجنيه المصرية اليوم الخميس، كما جاء أنه قد سجل متوسط سعر بيع الدولار الأمريكي خلال تعاملاته نحو 17.6 جنيه وذلك بالنسبة إلى عملية الشراء بينما بلغ متوسط سعر البيع إلى حوالي 17.7 جنيه مصري.

كما تراجعت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملاتها الصباحية اليوم أمام الجنيه داخل البنوك والمصارف الرسمية حيث سجل سعر صرف عملة اليورو أمام الخميس خلال تداوله أمام الجنيه حوالي 20.96 جنيه وذلك بالنسبة إلى الشراء، بينما سجل سعر اليورو في عمليات البيع حوالي 21.09 جنيه، كما جاء أنه قد سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في تعاملاته حوالي 22.688 جنيه وذلك بالنسبة إلى الشراء كما سجل سعر البيع اليوم حوالي 22.824 جنيه مصري.

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وقد سجل سعر صرف الفرنك السويسري خلال تداول اليوم الخميس حوالي 18.345 جنيه مصري وذلك بالنسبة لعملية الشراء أما عن عمليات البيع فقد وصلت حوالي 18.459 جنيه مصري، وعن عملة الين الياباني والتي تبلغ حوالي “100 ين” قد سجلت حوالي 16.95 جنيه وذلك بالنسبة إلى الشراء بينما سجل سعر البيع حوالي 16.05 جنيه.

ورد أنه قد سجل سعر صرف اليوان الصيني في خلال تعاملاته يوم أمس حوالي 2.668 جنيه بالنسبة إلى سعر الشراء وعن سعر البيع فقد سجل سعر البيع حوالي 2.687 جنيه.

وتختلف تعاملات العملات علي مدار الساعة داخل البنوك المصرية طبقًا لعمليات العرض والطلب لكل بنك بعد أن أعلن البنك المركزي في أحد تصريحاته التي صدرت في شهر نوفمبر الماضي لعام 2016 أنه قد سمح للبنوك الموجودة داخل الأراضي المصرية أن تقوم بتحديد سعر التعاملات الخاصة بها علي حسب العرض والطلب اليومي لها وما يتناسب مع ظروف عملها.