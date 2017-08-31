أسعار اللحوم فى مصر قبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك

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قام السيد يوسف البيومي، والذي يشغل منصب نقيب الجزارين في مصر بالإعلان في أحدث تصريحاته الصحفية عن أسعار اللحوم الحمراء في البلاد والتي قد وصلت إليها بعد الارتفاع الجديد بأنواعها المختلفة مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث تباينت الأسعار في الأسواق والمحافظات باختلاف التجار كما اختلفت أسعار اللحوم في القطاع الخاص عن الأسواق المحلية قبل ساعات من حلول عيد الأضحى.

ورد في تصريحات نقيب الجزارين في مصر أنه قد سجل سعر كيلو اللحم الكندوز البلدية خلال اليوم ما بين 140 إلى 150 جنيهًا في أغلب المحافظات المصرية بينما قد وصل سعر كيلو اللحوم البتلو المشفى والتي قد تم ذبحها خارج السلخانة في إطار الإستعداد لعيد إلى 200 جنيه، أما بالنسبة إلى سعر كيلو اللحم الجملي كبير السن قد وصل حاليًا إلى حوالي 95 جنيهًا بينما وصل سعرها للماشية الصغيرة اليوم حوالي 110 جنيهات.

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وأضاف يوسف البسامي، في أحدث تصريحاته إلى أن كيلو اللحوم البلدية كبيرة السن قد وصل سعرها خلال عملية الشراء اليوم في أغلب المحافظات ما بين 95 إلى 100 جنيه، وعن سعر كيلو اللحم الضأن قد تراوح سعرها ما بين 120 إلى 160 جنيهًا أما فيما يخص سعر كيلو لحوم الماعز قد بلغ سعرها حوالي 100 جنيه بالعظم بينما قد سجل سعر المخصوص منه وتحديدًا من القطع الممتازة من الماشية ما بين 140 إلى 150 جنيهًا.

جدير بالذكر أن هذه الأسعار تشهد انخفاض كبير لو تم شراء هذه اللحوم من قبل وزارة التموين أو من منافذ القوات المسلحة بالإضافة إلى منافذ وزارة الزراعة المصرية والذين قد قرروا عرض هذه اللحوم بأسعار مخفضة من أجل التسهيل على العملاء والمواطنين بوجه عام وتخفيف العبء من عليهم.

كما ورد أنه قد تباينت أسعار اللحوم البلدية خلال تعاملات اليوم داخل الأسواق التابعة إلى القطاع الخاص وذلك في كافة محافظات الجمهورية ويرجع هذا التباين إلى عجز الإنتاج المحلى عن سد حاجة المواطنين واللجوء للإستيراد.