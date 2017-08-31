أسعار الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر في عيد الأضحى

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مع دخول موسم عيد الأضحى المبارك يسعى الكثيرين إلى الخروج والتنزه والسفر من أجل قضاء إجازة العيد والاستمتاع بها كما يسعى البعض إلى استغلال هذه الإجازة من أجل زيارة بعض الأماكن السياحية من أجل الترفيه والاستمتاع بهواء الطبيعة وبالنسبة إلى هواة السفر يسعون إلى الخروج من إطار محافظاتهم وزيارة المحافظات الأخرى لقضاء عطلة إجازة عيد الأضحى المبارك فيها.
وعن أفضل أسعار مقدمة هذا العيد من قبل الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر والتي تتبع المدن السياحية المصرية و تندرج نحو خرائطها وأصبحت وجهة للمصيفين والراغبين في قضاء العطلة المقررة خلال الفترة من 31 شهر أغسطس حتى يوم 4 سبتمبر المقبل نقدم لكم عدد منها.
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ورد أن أسعار الغرف في هذه الفنادق والمنتجعات خلال الفترة المقررة من 31 من شهر أغسطس وحتى يوم 4 من شهر سبتمبر المقبل سوف تكون كالتالي:
- شرم الشيخ: ورد أن أقل سعر للغرفة المزدوجة والتي تتبع فندق كهرمانة نعمة باى والذي يحمل 3 نجوم سوف يكون بـ 4.243 جنيه بينما يصل لـ 6.946 جنيه بفندق جاز ميرابل ريزورت 5 نجوم.
- الغردقة: ورد أن أقل سعر للغرفة المزدوجة سوف يكون بـ 1.980جنيه وذلك في فندق سى جاردن والذي يحمل 3 نجوم، بينما سوف يصل سعر الغرفة في منتجع شيراتون خليج سوما والذي يعد 5 نجوم لـ 6.648 جنيه.
- الساحل الشمالى: ورد أن أقل سعر للغرفة المزدوجة بـ 7.810جنيه وذلك فى فندق عايدة بيتش كلوب العلمين والذي يحمل 4 نجوم، بينما سوف يصل سعر الغرفة لـ 21.092 جنيه وذلك في منتجع قيصر باى والذي يحمل 5 نجوم.
- مرسى مطروح: ورد أن أقل سعر للغرفة المزدوجة في فندق ادرياتيكا والذي يحمل نجمتين بـلغت قيمته 2.033 جنيه بينما يصل لـ 24.504جنيه في منتجعات جاز الماظة باى والتي تحمل 5 نجوم.
- الإسكندرية: ورد أن أقل سعر للغرفة المزدوجة في فندق المغربي والذي يحمل 3 نجوم لـ2.104 جنيه بينما تصل لـ 3.736 جنيه وذلك في فندق ايسترن المنتزه والذي يحمل 5 نجوم.
- العين السخنة: ورد أن أقل سعر للغرفة المزدوجة قد بلغ 5.946جنيه فى فندق الجبل سخنة والذي يحمل 3 نجوم بينما تصل الغرفة لـ 23.543 جنيه وذلك في منتجع جولف جاز ليتل فينس والذي يحمل 5 نجوم.
- نويبع / طابا: ورد أن الكامب فى نويبع ودهب قد بلغ سعر الليلة فيه حوالي 200 جنيه، بينما وصل أقل سعر للغرفة المزدوجة لليلة لـ 2.864 جنيه فى فندق هلنان نوبيع باى ريزورت بينما تصل الليلة لـ 14.913 جنيه فى فندق طابا وفندق نيلسون فيلاج والذي يحمل 5 نجوم.
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