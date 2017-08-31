أسعار الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر في عيد الأضحى

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مع دخول موسم عيد الأضحى المبارك يسعى الكثيرين إلى الخروج والتنزه والسفر من أجل قضاء إجازة العيد والاستمتاع بها كما يسعى البعض إلى استغلال هذه الإجازة من أجل زيارة بعض الأماكن السياحية من أجل الترفيه والاستمتاع بهواء الطبيعة وبالنسبة إلى هواة السفر يسعون إلى الخروج من إطار محافظاتهم وزيارة المحافظات الأخرى لقضاء عطلة إجازة عيد الأضحى المبارك فيها.

وعن أفضل أسعار مقدمة هذا العيد من قبل الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر والتي تتبع المدن السياحية المصرية و تندرج نحو خرائطها وأصبحت وجهة للمصيفين والراغبين في قضاء العطلة المقررة خلال الفترة من 31 شهر أغسطس حتى يوم 4 سبتمبر المقبل نقدم لكم عدد منها.

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ورد أن أسعار الغرف في هذه الفنادق والمنتجعات خلال الفترة المقررة من 31 من شهر أغسطس وحتى يوم 4 من شهر سبتمبر المقبل سوف تكون كالتالي: