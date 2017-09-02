ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم السبت فى مصر

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مع ختام تعاملات سوق الذهب في مصر ودخول عيد الأضحى المبارك ارتفعت أسعار الذهب أثناء تعاملات المعدن الأصفر المسائية خلال اليوم الخميس وقد ورد أن هذا الإرتفاع قد بلغ حوالي جنيهين وذلك بسبب ارتفاع سعر الأوقية بوجه عام عالمياً، حيث جاء أنه قد سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ قدره 641 جنيها.

جدير بالذكر أنه قد صرح السيد إيهاب واصف والذي يعمل حاليًا كعضو فى شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية الموجودة في محافظة القاهرة، في تصريحاته الخاصة بالأسعار إن سعر أوقية الذهب عالمياً قد شهد ارتفاع خاص في قيمة الأوقية قد بلغ حوالي 10 دولارات كاملة وقد تم هذا مع بداية الجلسة الافتتاحية الخاصة بالبورصة في نيويورك، بينما قد ترتب علي هذا تحريك سعر الذهب فى مصر بوجه خاص وزيادة في أسعار الذهب الأصفر بوجه عام.

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ارتفاع جديد شهدته أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملاتها في السوق المحلية ومحلات الصاغة اليوم، حيث ورد أن سعر الذهب قد كالتالى:

أسعار الذهب بالسوق المحلى وعيار 18 قد وصل إلى 552 جنيها بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 فى تعاملاته إلى 644 جنيها، وقد سعر الذهب عيار 24 خلال اليوم إلى 736 جنيه من جهة أخرى قد وصل سعر الجنيه الذهب بالسوق المحلية 5128 جنيها كما أعلن أنه قد وصل السعر العالمي إلى حوالي 1317 جنيها، وقد وصل سعر الكيلو 733,714 إلى 736,000ا، وعن سعر عيار 22 قد تراوح ما بين 673 إلى 675 وعن عيار الذهب 14 قد تراوح ما بين 428 إلى 429.

من جهة أخرى قد استقرت أسعار الذهب فى خلال تعاملاتها داخل السوق المصري ومحلات الصاغة اليوم الخميس 31/8/2017، وذلك مقارنة على سعر ختام تعاملات الذهب الأصفر بالسوق يوم أمس، حيث جاء أنه قد سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الذهب الذي يعد الأكثر انتشارا في جميع محافظات مصر مبلغ مالي قدر بحوالي 644 جنيها، بينما قد شهدت أسعار الذهب ارتفاع آخر على الأسعار وقد تكرر بصورة كبيرة وذلك على مدار الأيام القليلة الأخيرة من تعاملاته وقد ورد طبقًا لعدد من التصريحات أن هذه الزيادة قد تخطت حد كبير لم تصله من قبل بالأسواق.