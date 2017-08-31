ارتفاع جديد في سعر الذهب فى مصر

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مع ختام تعاملات سوق الذهب في مصر ودخول عيد الأضحى المبارك ارتفعت أسعار الذهب أثناء تعاملات المعدن الأصفر المسائية خلال اليوم الخميس وقد ورد أن هذا الإرتفاع قد بلغ حوالي جنيهين وذلك بسبب ارتفاع سعر الأوقية بوجه عام عالمياً، حيث جاء أنه قد سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ قدره 641 جنيها.

ارتفاع جديد شهدته أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملاتها في السوق المحلية ومحلات الصاغة اليوم، حيث ورد أن سعر الذهب قد كالتالى:

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أسعار الذهب بالسوق المحلى وعيار 18 قد وصل إلى 549 جنيها بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 فى تعاملاته إلى 641 جنيها، وقد سعر الذهب عيار 24 خلال اليوم إلى 732 جنيه من جهة أخرى قد وصل سعر الجنيه الذهب بالسوق المحلية 5128 جنيها كما أعلن أنه قد وصل السعر العالمي إلى حوالي 1317 جنيها

من جهة أخرى قد صرح السيد إيهاب واصف والذي يعمل حاليًا كعضو فى شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية الموجودة في محافظة القاهرة، في تصريحاته الخاصة بالأسعار إن سعر أوقية الذهب عالمياً قد شهد ارتفاع خاص في قيمة الأوقية قد بلغ حوالي 10 دولارات كاملة وقد تم هذا مع بداية الجلسة الافتتاحية الخاصة بالبورصة في نيويورك، بينما قد ترتب علي هذا تحريك سعر الذهب فى مصر بوجه خاص وزيادة في أسعار الذهب الأصفر بوجه عام.

من جهة أخرى قد استقرت أسعار الذهب فى خلال تعاملاتها داخل السوق المصري ومحلات الصاغة اليوم الخميس 31/8/2017، وذلك مقارنة على سعر ختام تعاملات الذهب الأصفر بالسوق يوم أمس، حيث جاء أنه قد سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الذهب الذي يعد الأكثر انتشارا في جميع محافظات مصر مبلغ مالي قدر بحوالي 639 جنيها، بينما قد شهدت أسعار الذهب ارتفاع آخر على الأسعار وقد تكرر بصورة كبيرة وذلك على مدار الأيام القليلة الأخيرة من تعاملاته وقد ورد طبقًا لعدد من التصريحات أن هذه الزيادة قج تخطت 14 جنيها وذلك علي كل عيار.