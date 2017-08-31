البنك الأهلي يضخ ملياري جنيه “فئات مختلفة” لسد احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى

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صرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، “يحيى أبو الفتوح”، إن مصرفه قام بضخ نحو ملياري جنيه “بنكنوت جديد”، لسد متطلبات السادة المواطنين فى عيد الأضحى المبارك، من البنكنوت الجديد بمختلف الفئات النقدية، مشيرا إلى أنه تم توزيعها من خلال شركات توزيع الأموال، ووضعها داخل شبكة ماكينات الصراف الآلى التى يصل عددها إلى ما يزيد عن 3570 ماكينة ATM فى جميع أنحاء الجمهورية.

أوضح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى بيان خاص له لإحدى الصحف اليومية، أن الفئات النقدية الجديدة تتضمن الـ5 و10 و20 و50 و100 جنيه، وتم وضعها داخل شبكة ماكينات الصراف الآلي والفروع المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تواجد الماكينات فى كل المناطق الحيوية.

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كما أكد “يحيى أبو الفتوح”، أنه عند اجراء عملية سحب المواطنين الفئات النقدية عن طريق ماكينات الصراف الآلى فإن نسبة 90% من البنكنوت المسحوب بالفعل سوف يكون من البنكنوت الجديد، لافتا إلى أنه يتم الحصول على الفئات الصغيرة القيمة من الفروع والفئات من 50 جنيهًا وما يزيد عنها طريق ماكينات الصراف الآلي، ويتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.

أصدر البنك المركزي المصري قرر بموجبه يتم توقف العمل بالبنوك العاملة داخل السوق المحلية لمدة تصل إلى 5 أيام، هذا بمناسبة وقفة عرفات وحلول عيد الأضحى المبارك، والتى سوف تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 31 من شهر أغسطس، وحتى يوم الاثنين 4 من شهر سبتمبر القادم، على أن تكون العودة للعمل بالبنوك العاملة فى السوق المحلية مرة أخرى، والتى يصل عددها نحو 38 بنكًا، ويبدأ العمل فى صباح يوم الثلاثاء الموافق 5من شهر سبتمبر القادم.

أعلن البنك المركزي، أن معدل حجم النقد المصدر قد ارتفع حتى وصل إلى 419 مليار جنيه فى آخر شهر أبريل الماضى لعام 2017، هذا مقابل 411 مليار جنيه فى أواخر شهر مارس الماضى من عام 2017، حتى بلغت زيادة إلى مبلغ وقدره 8 مليارات جنيه، كما قام البنك المركزى فى شهر يناير 2017 بطبع حوالى 100 مليون ورقة فئة الجنيه، وعدد 100 مليون ورقة فئة “خمسون قرشا”، ولها نفس المواصفات المتداولة الآن مع العملات المعدنية.