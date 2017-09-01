البترول يرتفع والبنزين يصعد بحوالى 13% مع هبوط رصيد المصافي الأمريكية

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صعدت العقود الآجلة للبنزين ما يزيد عن 13 %، يوم الخميس، وأغلق البترول الخام محققا ارتفاع حوالى 3% هذا بينما ظل نحو ربع طاقة التكرير الأمريكية متوقفا، كما يتكالب التجار إلى إيجاد طرق بديلة لعدد ما يقرب من ملايين البراميل من الوقود.

ارتفعت عقود البنزين الأمريكية الآجلة ما يزيد عن 28 % خلال الأسبوع السابق إلى أقصى مستوياته خلال عامين متجاوزة مبلغ 2 دولار للجالون الواحد معززة بالمخاوف من ندرة الوقود قبل أيام قليلة من عطلة يوم العمال الأمريكي الذي يتعرض لطفرة كبيرة في الرحلات، حيث صعد سعر البنزين الى 25.52 سنتا، وهو ما يواى نسبة 13.54% ليصل سعر التسوية إلى 2.1399 دولار.

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إن إعصار “هارفي” الذي نتج عنه سيول عارمة داخل مركز صناعة النفط الأمريكية في مدينة تكساس وتسبب فى فقد حياة عدد 35 شخصا قد أصاب بالتقصير فى ما لا يقل عن 4.4 مليون برميل فى اليوم من طاقة التكرير طبقا لبيان الشركات وتقارير رويترز.

صرح مكتب السلامة والحماية البيئية الذي يتبع نشاطه وزارة الداخلية الأمريكية إن حوالى 13.5 بالمائة من صافى إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك توقفت هى الأخرى يوم الخميس.

كما قامت الحكومة الأمريكية بسحب كمية من احتياطياتها النفطية الإستراتيجية وهذا يعتبر أول مرة خلال خمس سنوات حيث عملت يوم الخميس بالإفراج عن مليون برميل من النفط الخام لصالح مصفاة في لويزيانا.

صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي فى غرب تكساس الوسيط إلى 1.27 دولار أو 2.76 % يتعين سعر التسوية حتى يصل 47.23 دولار للبرميل الواحد، لكن النفط الخام يستمر فى اتجاه إلى الخسارة لتصل إلى ستة بالمائة على مدى أغسطس آب وهو يعد بمثابة أقصى هبوط شهري منذ شهر مارس.

وصعد أيضا خام القياس العالمي برنت إلى 1.52 دولار أو 2.99 % حتى يغلق تعاملاته عند 52.38 دولار للبرميل الواحد، كان السعر تعرض للهبوط إلى أكثر من اثنين بالمئة خلال تعاملات الجلسة الماضية .

أعلن مدير أبحاث السوق في تراديشن إنرجي، “جين مكجيان”، عن آخر أخبار اتجاهات السوق قائلا: “السوق عكست اتجاهها بشكل حاد”، كما أضاف: ” هناك بعض المؤشرات على استعادة التوازن بصرف النظر عن هارفي”.