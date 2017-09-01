البنك المركزي: ارتفاع ديون مصر لـ 3.5 مليار دولار لتجمع دول نادى باريس

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أعلن البنك المركزي المصري اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر عن ارتفاع القيمة الإجمالية ديون مصر الخارجية لتجمع دول نادي باريس لما يقرب من 3.5 مليار دولار أمريكي وذلك في نهاية شهر مارس الماضي للعام الميلادي الحالي 2017، لترتفع بذلك الديون المحققة هذا العام مقارنة بالعام الميلادي الماضي 2016 والذي وصلت فيه إلى 4.3 مليار دولارا أمريكيا بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام، وذلك من إجمالي ديون الدولة الخارجية والتي وصلت إلى 73.9 مليار دولار أي بزيادة قدرها نحو 147 مليون دولار، بناء على أحدث التقارير الصادرة عن البنك.

ويتألف تجمع نادى باريس من مجموعة من الدول والبالغ عددها تسعة عشر دولة من دول الاقتصادات الكبرى في العالم، ويهدف إلى العمل على توفير حلول سريعة للصعوبات التي قد تواجهها بعض الدول من الناحية الاقتصادية وتحديدا في سداد الديون الخاصة بها، ويتولى صندوق النقد الدولي مهمة تحديد الأسماء الخاصة بتلك الدول والتي تضم في الفترة الحالية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكلا من سويسرا وأستراليا والنمسا بالإضافة إلى دول بلجيكا وكندا والدولة الدنماركية، فضلا عن كلا من دولتي إيرلندا وفنلندا واليابان وروسيا، وكذلك دولة النرويج وإسبانيا والسويد.

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وقد أكد البنك المركزي المصري، إن النسبة الإجمالية للدين الخارجي للدولة قد شهد ارتفاعا كبيرا بنحو 73.9 مليار دولارا أمريكيا قبل أشهر قليلة من الآن وتحديدا في شهر مارس الماضي للعام الميلادي الحالي وذلك بزيادة وصلت إلى ما يقرب من ثمانية عشر مليار دولار أمريكي خلال تسعة أشهر فقط، وتحديدا خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر مارس من العام المالي الماضي 2016/2017.

في سياق متصل أكد مسؤول مصرفي في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد الأقساط الخاصة بـ ديونها الخارجية، حيث أشار إلى أنها تلتزم بسداد هذه الأقساط في المواعيد المحددة لها، لافتا إلى أنها قد قامت بسداد ما يقرب من 700 مليون دولار أمريكي في شهر يوليو الماضي للعام الميلادي الحالي لدول نادى باريس، كما تتعهد بالالتزام بسداد باقي الأقساط المقررة عليها.