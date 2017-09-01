ارتفاع الدولار الأمريكي بعد اصدار بيان الوظائف الأمريكية

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قد شهد الدولار الأمريكي ارتفاع ملحوظ أمام العملات الأخرى الرئيسية خلال اليوم الجمعة، وجاء ذلك بعدما قام بعض من العاملين في مجال الاقتصاد وفي البورصة بالتصريح أن البيانات الخاصة بالوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بإصدارها الجهات المعنية في وزارة العمل في الحكومة الأمريكية قوية بشكل كافي لكي تقوم بدعم أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وجاء ذلك وفقا لتقرير تم التصريح به في فرع ولاية نيويورك الأمريكية الخاص بوكالة رويترز الاخبارية.

والجدير بالذكر أن المتعاملون في البورصة وسوق المال و المتحكمين في سعر الصرف أقبلوا على بيع الدولار الأمريكي وذلك بعد ظهور بيانات وزارة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم التصريح من خلال بيان الوزارة عن وجود ارتفاع في عدد الوظائف المتواجدة في القطاعات غير الزراعية حيث وصلت إلى حوالي 156 ألفا خلال الشهر الماضي، وقد كانت هذه البيانات أولية لم يتم استطلاع آراء الخبراء الاقتصاديين بشأنها، لكن بعد أن تم استطلاع آراء الاقتصاديين وفقا لوكالة رويترز تم المتوقع أن تحدث زيادة في الوظائف حتى تصل إلى 180 ألف وظيفة في القطاعات الغير زراعية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ويذكر ان الدولار الامريكي قد تؤثر سلبا في ما مضى لفترة وجيزة وذلك عندما وصل معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 4.4 بالمئة وحدث ضعف في نمو الأجور، وقد وصل ارتفاع سعر الدولار حينها إلى 0.1 نقطة مئوية فقط.

لكن من جهة أخرى استطاعت عملة الولايات المتحدة الامريكية ان تعوض عن خسائرها وتم الارتفاع في سعر الدولار الأمريكي، حيث نزل اليورو أمام الدولار في أحدث المعاملات في سعر الصرف بمعدل 0.3 في المئة حيث أصبح اليورو يعادل حوالى 1.18 دولار امريكي، وكان قد وصل اعلى مستوى له عندما ارتفع الدولار إلى إلى حوالي 1.19 مقابل اليورو الواحد وكان ذلك أعلى معدل له.

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وقد سجل الدولار الامريكي ارتفاع ملحوظ أمام سلة عملات مكونة من ست عملات رئيسية، حيث ارتفع أمام الين الياباني بنسبة 0.3 في المئة بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته بعد ظهور بيان الوظائف مباشرة.