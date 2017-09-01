خبير بصندوق النقد الدولي يكشف موعد تراجع الدولار إلى 14 جنيها

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أكد المستشار السابق بصندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت الموافق الثاني من شهر سبتمبر، أن العملة الأجنبية في طريقها للتراجع والانخفاض بصورة تدريجية أمام الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، متوقعا في الوقت ذاته أن يصل السعر الخاص بالدولار الأمريكي إلى أربعة عشر جنيها مصريا خلال عشرة أشهر من الآن، أي مع نهاية السنة المالية الحالية 2016/2017.

وقد أرجع توقعاته بانخفاض السعر الخاص بالدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي بالبلاد بصورة كبيرة، لافتا إلى أن الزيادة في هذه التدفقات النقدية من شأنها أن تعطى مؤشرا على استقرار الصرف، فضلا عن الضغط على الدولار للتراجع أمام العملة المصرية، موضحا أن أهم المؤشرات التي يستدل بها على التحسن في الفترة الحالية هو ارتفاع نسبة تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في أذون الخزانة، فضلا عن ارتفاع الصادرات، في الوقت الذي تشهد فيه الواردات انكماشا نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدولة بشأن وقف الواردات الغير هامة للسوق.

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وأضاف، أن إيرادات السياحة في مصر بدأت تتحسن بصورة كبيرة بعدما تكبد القطاع خسائر فادحة على مدار الفترة الماضية بعد عزوف الكثير من الدول الأجنبية عن السفر لمصر بعد حادثة انقلاب الطائرة الروسية التي كان الحدث الأبرز الذي أثر بالسلب على قطاع السياحة وأدى به إلى خسائر مالية فادحة كانت السبب الأساسي وراء انهيار اقتصاد الدولة، لافتا إلى أن القطاع سوف يحقق طفرات خلال الفترة القادمة وبخاصة إذا تم إعادة الطيران مع الدولة الروسية وبريطانيا للمناطق السياحية المصرية مرة آخري بعد توقفها لأشهر طويلة.

وأوضح، أن الزيادة الكبيرة في الاحتياطي النقدي تعكس مدى التحسن المحقق في تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الهامة، مؤكدا على أنه لا يمكن زيادة الاحتياطي النقدي بسبب الاستدانة أو القروض الخارجية، نظرا لأنها كانت لا تسعف إذا كانت إيرادات النقد الأجنبي للبلاد ليست على ما يرام.

الجدير بالذكر، أن أسعار العملة الأجنبية شهدت تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية في كافة البنوك والمصارف الرسمية للدولة.