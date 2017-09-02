الإحصاء: تكلفة صناعات الأجهزة الكهربائية ترتفع بنسبة 9.7% بينما تتراجع صناعة الآثاث بمقدار 41%

Advertisements

ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية خلال شهر يونيو الماضي وفقا للتقارير الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، والتي قد أوضحت الارتفاعات التي مرت بها تكاليف صناعة الأجهزة الكهربائية، وقد وصلت نسبة الارتفاعات في يونيو وفقا للتقارير نحو 9.7%، هذا عند المقارنة بتكاليف الصناعة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

في حين أن تكلفة إنتاج الأثاث بحسب ما أوضحته تقارير جهاز التعبئة والإحصاء قد شهدت تراجع خلال شهر يونيو من العام الحالي 2017 بمقدار 40.9% هذا بالمقارنة بتكاليف الإنتاج خلال نفس الشهر بالنسبة للعام الماضي 2016.

Advertisements

وقد جاءت صناعات المركبات ذات المحركات لتمر بنسبة انخفاض أيضا في تكاليف الصناعة بحسب الإحصاءات بنسبة تصل إلى 4.6% خلال شهر يونيو، هذا مقابل الصناعات خلال نفس الشهر بالنسبة للعام الماضي، بينما جاءت صناعة المنتجات الغذائية بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 9% خلال شهر يونيو، هذا بالمقارنة بالصناعات الغذائية خلال نفس الشهر بالنسبة للعام الماضي.

وقد نجح الرقم القياسي الخاص بصناعات الشهر في 2017 في تحقيق 104.7 في حين أن الرقم القياسي للصناعات خلال نفس الشهر في العام الماضي قد سجل نحو 108.7، وقد بلغت نسبة التراجع نحو 3.7%، هذا ما ورد إلينا في التقارير التي أعلنها الجهاز خلال نشرته المعلوماتية.

حيث يقوم الجهاز بنشر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والمالية المختلفة خلال تلك النشرة، ويقوم بنشرها شهريا، بحيث يقوم بعرض تلك البيانات في صورة أرقام لتُوضح سير الأمور.

هذا بالنسبة للإحصاءات الأخيرة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتي يوضح من خلالها التغيرات التي تطرأ على الحياة الاقتصادية وذلك من خلال أرقام يمكن من خلالها ملاحظة التغيرات التي تنتج من عام إلى آخر، هذا بجانب عقد مقارنة بين الفترات المختلفة.

ويمكن من خلال الرسم البياني التالي التوصل إلى التطورات التي مر بها الرقم القياسي الشهري الخاص بالصناعات الاستخراجية والتحويلية، هذا في الفترة ما بين يونيو 2016 وحتى يونيو 2017، هذا بجانب أنه يمكن الإطلاع على التغيرات السنوية التي تطرأ على الرقم القياسي الخاص بالصناعات التحويلية، هذا بالنسبة لأهم الصناعات التي تحتل مركز متقدم في التأثير على الرقم العام بالنسبة لشهر يونيو 2016.

الرسم البياني: