وزيرة الاستثمار تجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة خلال بحثها مع شركة أمريكية

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قامت وَزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة “سحر نصر” بعقد لقاء مع المدير الإداري في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التابع لشركة ارتشَر دَانيلز ميدلاند الأمريكية التي تختص في الصناعات الغذائية “لُوتر جُوردجان”، وكذلك مدير عمليات تطوير الأعمال الخاصة بالشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا “مايكل مِيشيلسن” وكان هذا اللقاء قد تم عقده في المقر التابع للوزارة في صلاح سالم.

وشمل اللقاء مناقشة من قبل الطرفين بخصوص ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة التابعة للشركة في مصر خلال الفترة القادمة، حيث أعربت الشركة عن رغبتها الحقيقة في ضخ المزيد من الاستثمارات بداخل مصر، هذا خاصة بعد قيام السيسي بالتصديق على القانون الجديد للاستثمار.

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حيث تعتبر الشركة مصر من أهم الأسواق الصاعدة، هذا في ظل إتاحة المزيد من فرص الاستثمار، كما أضافا رغبتهم في إنشاء فرع جديد للشركة في مصر كخطوة أولى لإنشاء مجموعة من المصانع التابعة للشركة في مصر.

وحرصت وزيرة الاستمثَار على تأكيد حصول المستثمرين على الدعم الكامل، والحرص الكامل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، والتي ستَنقل الخبرات الجديدة إلى السوق المصرية، وتقدم الترحيب الكامل للمزيد من المشروعات الاستثمارية من قبل المستثمرين الجدد.

هذا بجانب حرصها خلال الفترة الحالية على تشريع مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، والتي تهدف من خلالها إلى تقوية العلاقات التي تربط بين مصر وأمريكا، وقد أكدت على الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الخاص في ظل حرص البلاد على تعزيز العلاقات مع أمريكا، ويتم هذا من خلال الزيادة في المشروعات الاستثمارية والتي ستَنقل الخبرات بما يخدم الصالح بالنسبة للبلدين.

وقد أضافت وزيرة الاستثمار خلال التصريحات، أن مختلف الوزارات تقوم بالتعاون فيما بينها بهدف الانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية، والتي تعطي المستثمرين المزيد من الفرص الجديدة والمتنوعة، هذا بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب في كافة القطاعات وجميع المحافظات.

وتتضمن الفرص إمكانية إقامة الأحجام المختلفة من المشروعات سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، كما أكد مسؤُولا الشركة الأمريكية على اشادَتهم بالقَرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وإجراءات الإصلاح التي تمر بها البلاد والتي تشير إلى نظرة مستقبلية واعدة.