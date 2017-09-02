وزارة “البترول” تعلق علي زيادة أسعار البنزين والسولار فى مصر

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أسعار البنزين في مصر، شهدت أسعار البنزين فى مصر ارتفاع جديد خلال الفترة الماضية مقارنة بمثيلاتها في نفس الفترة من العام كما تشهد جميع المحافظات المصرية ارتفاعاً كبيراً في أغلب أسعار السلع والمنتجات والخدمات المقدمة للسادة المواطنين في كل مكان وقد أتت هذه الزيادة لعدد من الأسباب المختلفة والتي من ضمنها قرار البنك المركزي المصري الذي صدر في شهر نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنية المصري.

قام البنك المركزي باتخاذ قراره تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة الوطني “الجنيه المصري” مما ترتب عليه ارتفاع نسبة التضخم في وأدى هذا إلى تقليل القدرة الشرائية وانخفاض الطلب علي السلع وبالتالي انخفاض العرض في بعض المناطق وعلى بعض السلع لدى المواطنين المصريين، والذي اثر بشكل سلبي على الفئة الفقيرة ومحدودي الدخل.

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ترددت بعض الأنباء عن وجود ارتفاع جديد خلال فترة عيد الأضحى على أسعار البنزين والسولار وانتشر هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة ثم بدأ هذا الخبر في الظهور على بعض المواقع الإخبارية ايضًا وعلى هذا قام السيد رئيس الهيئة العامة للبترول بالتعليق على هذا الأمر.

أكد المهندس “عابد عز الرجال” والذي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للبترول، في أحدث تصريحاته أنه قد وصل إليه ما تردد بشأن رفع أسعار المواد البترولية والتي من ضمنها البنزين والبترول وأن هذا الكلام عاري تمامًا من الصحة ولا صحة لما جاء بشأن هذه الزيادات.

أكد السيد وزير البترول خلال تصريحاته الأخيرة أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وأن أحداثه يعد بلبلة وسبب في إثارة الفتنة والشائعات بين المواطنين وخاصة وسط الظروف التي تمر بها البلاد، كما شدد سيادته علي أنه لا يوجد أي زيادات في الفترة الحالية على المواد البترولية وخاصة بعد أن تم رفع سعره في شهر يونيو الماضي.

ناشد السدي الوزير المواطنين بشكل خاص ومواقع الاخبار بوجه عام على عدم تداول الأخبار إلا بعد التأكد من مصدرها كما ناشد الجميع بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات لأنها كفيلة بهدم الكيان وإحداث العديد من المشاكل والصعاب أمام المواطنين.