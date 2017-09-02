خلال أسبوع العيد.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بشكل كبير

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خرجت بعض التقارير المالية الإقتصادية حول أسعار الذهب فى مصر حيث جاء أنه خلال الساعات الأولى من مستهل تعاملات اليوم السبت 2 سبتمبر والذي يعد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك استمرت أسعار الذهب في الارتفاع حيث ارتفع سعر جرام الذهب في مصر على نحو 7 جنيهات مقارنة بأسعارها المقررة خلال الأسبوع الماضي.

أكد السيد “نادي نجيب” والذي يشغل حاليًا منصب سكرتير عام شعبة تجار الذهب التابعة إلى غرفة التجارية في محافظة القاهرة، فى أحدث تصريحاته أن سعر عيار الذهب في مصر خلال تعاملاتها الأخيرة قد ارتفعت بنسبة كبيرة حيث وصلت إلى حوالي 640 جنيه وذلك عن إغلاقها يوم أمس الجمعة في حين لو تمت مقارنة هذا السعر بما ورد فى الفترات الماضية وتحديدًا يوم الجمعة الماضية كان قد وصل سعر الجرام فيها حوالي 633 جنيه مصري، مما أثر على سعر الذهب وجعل جرام الذهب منه يرتفع بمقدار 7 جنيهات وذلك خلال أسبوع واحد فقط.

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اقأ ايضًا.. سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة والاسواق المصرية

ورد أن الارتفاع في أسعار الذهب يدل على زيادة الطلب عليه وزيادة نسبة الإقبال على شراء المعدن الأصفر في محلات الصاغة بأغلب المحافظات وسوق الذهب مع دخول عيد الأضحى المبارك.

وفي نفس السياق أشارت التقارير المالية بأن ما طرأ من زيادة على سعر الذهب في الأسواق المحلية كانت نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بالإضافة إلى زيادة سعره بوجه عام فى جميع الدول على غرار توتر العلاقات فى الفترة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مما ترتب عليه ارتفاع نسبة الطلب من قبل العملاء على الأصول الآمنة لعودة الدولار إلى الارتفاع من جديد وارتفاع الطلب على الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن أسعار جرام الذهب اليوم في مصر ورد أن سعر جرام الذهب عيار 18 قد نجح في الحفاظ على مستواه بالأسواق المصرية فى مستهل تعاملات اليوم حيث وصل إلى 548.5 بينما سجل الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم السبت حوالى 731.4 جنيه وعن سعر الجنيه الذهب قد وصل إلى 5120 جنيه وتأتي هذه الأسعار طبقًا لما ورد في بيانشعبة تجار الذهب في الغرفة التجارية منذ قليل.