الراجحي: قيمة ما تصدره مصر من منجم السكري سنويا يقدر ب15 طن من الذهب

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قام مدير شركة السّكري للذهب، العميد “عصمت الراجحي” خلال مجموعة من التصريحات بالكشف عن وصول صادرات شركة منجم السكري إلى نسبة تتراوح ما بين 2.5% إلى 3% وذلك من إجمالي الصادرات التابعة للدولة.

وأضاف مدير شركة السكري خلال مجموعة التصريحات التي قام بها، أن القيمة السنوية التي تصدرها البلاد إلى الخارج من الذهب تقدر بنحو 15 طن، وأن تلك الكمية من الصادرات هي ما تدفع الميزان التجاري الذي يربط بين مصر كندا إلى الارتفاع منذ عام 2010، ويستمر هذا الارتفاع منذ عام 2010 إلى الوقت الحالي بسبب قيام مصر بتصدير ذهب السكري.

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وأضاف مدير الشركة أيضا أن قيمة العائد على البلاد من أعمال تصدير الذهب الناتج عن منجم السكري تقدر بنحو 120 مليون دولار، والتي يتم تقسيمها بحيث يكون 20 مليون دولار اتاوات و الباقي بقيمة 100 مليون دولار تقدر كأرباح، وأضاف أيضا أن الشركة تقوم بتقديم مبالغ أسبوعية إلى الحكومة من خلال التوريد على حساب شركة الثروة المعدنية بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 مليون دولار، ويتم تحديد هذا المبلغ وفقا لقيمة الإنتاج بجانب الأسعار العالمية للذهب والتي يتم التعامل بها في السوق الدولية.

كما أن ما تحصل عليه الدولة من ضرائب كسب وعمل تأمينات بالإضافة إلى مجموعة من الرسوم الأخرى التي تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، تحصل عليه الدولة بجانب الأرباح التي ترسلها الشركة إلى حساب وزارة الثروة المعدنية، بينما تنفق الشركة على عمليات الإنتاج قيمة 20 مليون دولار لشراء السولار اللازم لإدارة المعدات بشكل شهري، هذا بجانب عمليات التدريب التي تقوم بها الشركة لعدد من طلاب الجامعات والتي تصل أعدادهم السنوية إلى 250 طالب.

و في نهاية التصريحات التي قام بها الراجحي، فقد أكد أن السبب الذي دفع شركة السكري إلى التوقف خلال الفترة الحالية عن ضخ المزيد من الاستثمارات يرجع إلى التعديلات التي أقرتها وزارة الثروة المعدنية والذي يتعلق بقانون الثروة المعدنية، حيث قام بوصف هذه التعديلات خلال التصريحات التي قام بها بأنها تعديلات قاتلة، هذا وفقا للتصريحات التي قام بها مدير شركة السكري والتي أكد خلالها خط سير الأمور ما بين الشركة والحكومة المصرية.