رئيس رابطة تجار السيارات: سوق المبيعات تراجعت بنسبة 44% و ارتفاعات جديدة في الأسعار

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أعلن رئيس رابطة تجار السيارات، المستشار “أسامة أبو المجد” خلال مجموعة من التصريحات، أن نسب الارتفاعات التي شهدتها قيمة المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 لا يعد مؤشرا جيد، حيث أن نسبة ال1 % التي شهدتها الارتفاعات لا تعد تغيير.

كما أضاف رئيس رابطة تجار السيارات خلال التصريحات التي قام بها، أن حالة الركود التي تشهدها السوق خلال الفترة الحالية لن تتأثر بما أعلنت عنه الرابطة من عروض تخفيضات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويأتي هذا في ظل الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها السيارات والتي لم تعد متاحة للمواطن.

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هذا بجانب الارتفاعات الملحوظة التي شهدتها أسعار السيارات التي يتم تجميعها محليا، وقد أضاف خلال التصريحات أن السيارة التي أصبح سعرها الحالي 100 ألف جنيه كانت مطروحة في السوق القديم بسعر 89 ألف جنيه، لذا فإنه يتوقع أن تظل حالة الركود التي تعاني منها سوق المبيعات مستمرة، لدرجة أن مبيعات العام كامل لن تصل إلى 1000 سيارة.

وفي ظل التوقعات التي أشار إليها رئيس رابطة تجار السيارات والتي تشمل ارتفاعات طفيفة خلال الفترة القادمة في أسعار السيارات، وخاصة وإنها تتعلق بأسعار الدولار والتغيرات التي تطرأ عليها، فقد طالب رئيس رابطة تجار السيارات بضرورة عقد اجتماع في أقرب فرصة يضم التجار والمصنعين والمسؤولين في مصلحة الجمارك من أجل مناقشة المشكلات التي يعاني منها القطاع والتي يجب أن يتم إيجاد حلول فورية لها لإنقاذه من الغرق.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها، أنه في حالة استمرار حالة الركود في سوق المبيعات للسيارات فإن الكثير من تجار السيارات الصغار سوف يلجؤون إلى إغلاق معارضهم، ولن يتبقى في السوق سوى التجار الكبار أصحاب التوكيلات الكبيرة، هذا بجانب أن هناك العديد من التجار ممن يستمرون في هذا من أجل الحفاظ على الاسم فقط.

وقد أعلن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” خلال آخر التقارير الصادرة عنه أن سوق المبيعات للسيارات قد شهد تراجع ملحوظ خلال مبيعات شهر يونيو في العام الحالي، هذا بالمقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بالإضافة إلى حالة الركود الملحوظ التي يعاني منها السوق.