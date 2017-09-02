ارتفاع جنوني على سعر “كرتونة البيض”

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قامت شعبة الدواجن التابعة إلى الغرفة التجارية، بالإعلان عن أسعار البيض مع دخول موسم عيد الأضحى المبارك حيث ورد أن أسعار البيض فى جمهورية مصر العربية تواصل ارتفاعها من جديد خلال تعاملات اليوم السبت بالأسواق المصرية، وقد ورد أنه قد سجل سعر كرتونة البيض حوالي 38.5 جنيها وذلك بالنسبة إلى الشراء من المزارع وقد وصل سعر الكرتونة حوالي 43 و45 جنيها بالنسبة إلى المستهلك.

وقد قال السيد الدكتور عبد العزيز السيد، والذي يعمل في منصب رئيس الشعبة، في أحدث تصريحاته إن هناك زيادة قد طرأت على أسعار البيض في أغلب محافظات مصر وأن هذه الزيادة غير مبررة حتى بعد ارتفاع معدلات التكلفة المقررة في البلاد.

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من جهة أخرى قد طالب السيد عبد العزيز فى حواره الجهات المعنية بهذا الأمر بسرعة التدخل في هذا الشأن والتحكم فى تقلبات السوق وإيجاد آليات جديدة ن أجل أن يتم ضبط أسعار البيض فى البلاد حتى لا تستمر هذه الاسعار في الارتفاع مرة أخرى وخاصة مع دخول الموسم الدراسي القادم.

وعلي الرغم من إرتفاع أسعار اللحوم مع دخول عيد الأضحى المبارك إلا أنه قد انخفضت أسعار الدواجن نتيجة لانخفاض الطلب عليها ولكن علي عكس المتوقع في مشتقاتها والتي من ضمنها البيض كان من المفترض أن تنخفض أسعارها، لكن ما حدث كان العكس وارتفعت أسعاره ومن المتوقع طبقًا لأحدث التصريحات الاقتصادية ارتفع سعر كرتونة البيض في جميع المحافظات.

جدير بالذكر أن البيض يعد من أحد أهم المصادر الغذائية التي لا غني عنها لدي كبار السن والصغار ايضًا حيث يعد مصدر أساسي لمد الأجساد بعنصر البروتين كما يتم استخدامه في عدد كبير من الصناعات الغذائية والوجبات اليومية في جميع البيوت ولكن ارتفاع الأسعار قد غير خطط العديدين وحال بينهم وبين التلذذ بمثل بعض السلع والتي من ضمنها البيض.