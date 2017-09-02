البورصة تعلن عن إجمالي قيمة مشتريات الأجانب منذ بداية العام

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كشفت البورصة المصرية عن إجمالي تعاملاتها المالية والتي قد سجلها الأجانب وتحديدًا غير العرب من صافى عمليات الشراء داخل البورصة المصرية حيث ورد أنه قد بلغت إجمالي هذه المعاملات قيمة 7548.31 مليون جنيه مصر وذلك منذ بداية العام الجاري كما ظهر فى سجلاتها بينما من جهة أخرى قد سجل العرب فى هذه التعاملات صافى شراء قد بلغت قيمته حوالي 290.64 مليون جنيه وذلك في إطار الفترة نفسها التي قد تقررت بعد استبعاد الصفقات.

ورد طبقًا لسجلات البورصة المصرية أنه قد جاء خلال تعاملات الأسبوع الماضى داخل البوصة قد سجل الأجانب “غير العرب” فى حالات الشراء مبلغ قيمته حوالي 372.25 مليون جنيه، بينما من جهة أخرى قد سجل العرب في صافى عمليات الشراء ما بلغت قيمته حوالي 86.79 مليون جنيه وذلك خلال نفس الفترة وقد تم هذا بعد استبعاد صافي إجمالي قيمة الصفقات، حيث جاءت هذه التصريحات وفقًا لما جاء بالبورصة فى التقرير الأسبوعي الخاص البورصة المصرية.

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جدير بالذكر أنه قد سجلت تعاملات المصريين داخل البورصة المصرية نسبة وصلت إلى حوالي 67.66% وقد تم ذلك من إجمالي تعاملات السوق داخل البورصة بينما من جهة أخرى قد استحوذ الأجانب غير العرب فى تعاملاتهم على نسبة قد بلغت حوالي 21.72%، وعن نسبة تعامل العرب قد وصلت إلى حوالي 10.62% حيث تم ذلك خلال تعاملاتها في اﻷسبوع الماضي، وقد تم الإعلان عن هذه القيم بعد استبعاد قيم الصفقات منها.

جدير بالذكر أنه قد استحوذت المؤسسات المالية فى تعاملاتها بنفس الفترة على نسبة 49.69% وذلك من إجمالي المعاملات فى البورصة، وأن باقى المعاملات كانت من نصيب الأفراد حيث ورد فى تفاصيل بيان البورصة نسبة 50.31%، وقد سجلت المؤشرات أن المؤسسات قد بلغ صافى عملية الشراء حيث إلى حوالي 97.45 مليون جنيه وذلك خلال تعاملاتها فى اﻷسبوع الماضى، طبقًا سجلات البورصة بعد استبعاد الصفقات.

وتعد البورصة المصرية من ضمن أهم البورصات العالمية الموجودة في سوق المالي ويشترك فيها الكثيرين من العرب والأجانب بالإضافة إلى المصريين في تعاملاتها اليومية.