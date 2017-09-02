سعر البامية 14 جنيه وسط استقرار في تعاملات سوق الخضروات اليوم

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تمر أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة “سوق العبور” بحالة من الاستقرار وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات المستمرة وحالة عدم الاستقرار و التي شهدتها تعاملات السوق في الفترة الأخيرة، جاء هذا خلال تعاملات اليوم وهو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقرت أسعار الثوم خلال تعاملات اليوم عند 23 جِنيه للكيلو الواحد، بينما وصلت أسعار الطماطم إلى 5 جنيه للكيلو وكان سعر الكيلو من الخيار قد استقر عند 5 جنيهات بعد الارتفاعات الأخيرة في حين أن سعر كيلو الخيار البلدي قد وصل خلال تعاملات اليوم إلى 4 جنيه.

وقد استقرت أسعار الكوسة اليوم عند سعر 5 جنيه للكيلو الواحد، بينما كانت أسعار البطاطس للكيلو خلال تعاملات اليوم قد وصلت إلى 3.40 جنيه، ووصل سعر كيلو البصل خلال تعاملات سوق العبور اليوم إلى 2.50 جنيه، في حين أن سعر كيلو البامية قد استقر اليوم يعد سلسلة الارتفاعات التي طرأت عليه خلال الفترة الأخيرة عند سعر 14 جنيه، ووصل سعر الكرات إلى 3.50 جنيه بينما كان سعر الخس خلال التعاملات يقدر بنحو 2.25 جنيه نوع الكابوتشي.

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ووصل سعر الكيلو من الباذنجان الرومي خلال تعاملات اليوم إلى 2.5 جنيه، بينما كان سعر الكيلو من الباذنجان الأبيض يقدر ب2.50 جِنيه، وسعر الكيلو من الباذنجان البلدي بقيمة 2.50 جنيه والكيلو من الفلفل الألوان قد وصل خلال التعاملات إلى 11 جنيه، هذا بعد أن ارتفعت أسعَاره بمقدار 1 جنيه عند أسعار تعاملات أمس، ووصل سعر الفلفل البلدي إلى 3 جنيه للكيلو في حين أن سعر الملوخية قد وصل إلى 150 قرش وسعر الجزر قد وصل إلى 3 جنيه للكيلو.

الجدير بالذكر ان هذا الاستقرار في الأسعار خلال التعاملات في سوق الخضار “سوق العبور” قد جاء خلال تعاملات اليوم والذي يمثل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدتها أسعار الخضروات خلال التعاملات في السوق والتي نجحت في الاستمرار لفترة ليست بالقصيرة.

ونكشف لكم خلال هذا المقال آخر الأسعار التي يتم التعامل وفقا لها في سوق الخضروات وسوف نوفر لكم خلال الفترة القادمة كافة التغيرات التي من الممكن أن تطرأ على السوق، هذا بجانب التوقعات التي شكلها المتعاملون عن سير الأسعار، تابعونا.