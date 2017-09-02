خبير عقاري: طروحات وزارة الإسكان تنعش الاستثمار العقاري

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نوه الخبير العقاري”أشرف دويدار” بأهمية طروحات وزارة الإسكان الأخيرة وأكد أنها خطوة جيدة وأشاد بدور وزارة الإسكان بها فضلا عن تنوع شرائح الأراضي والأنظمة الخاصة بالطرح والسداد، وأضاف الخبير العقاري في تصريحات له أن السوق العقاري المصري يحتاج للعديد من طروحات الأراضى واتجاه وزارة الإسكان بجمهورية مصر العربية لطرح أراضي بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تنعش حركة الاستثمار العقاري وخاصة أن طروحات وزارة الإسكان تخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ولا تحملهم تكلفة ثمن الأرض.

هذا وقد طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكثر من 24024 قطعة أرض بـ 19 مدينة جديدة بنهاية الشهر الماضي بمساحات تتراوح بين 200 م حتى 1500م وقد قامت وزارة الإسكان والمرافق العامة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاصة بمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، ومنها طرح 12721 قطعة أرض للإسكان الاجتماعي و 7373 قطعة أرض إسكان متميز و 3930 قطعة أرض أكثر تميزاً.

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الجدير بالذكر أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور”مصطفي مدبولي” أنه سوف يتم الإعلان عن العديد من الأراضي الخاصة بالقرعة للمواطنية ، والأراضي الخاصة بالاستثمار والخدمات بالمدن الجديدة، هذا وقد عقد وزير الإسكان اجتماع مع مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لكي يتم مراجعة كافة التفاصيل النهائية الخاصة بالأراضي التي سوف تقوم الوزارة بطرحها، وأكد وزير الإسكان علي ضرورة وجود مواعيد محددة وبرنامج زمني للانتهاء من توصيل المرافق لعدد من الأراضي التي سوف يتم طرحها، بالإضافة إلى أن يوقع رئيس كل جهاز مدينة علي خطة تسليم محددة الأراضي كاملة المرافق.

هذا وسوف يتم طرح أكثر من 28 ألف قطعة أرض بنظام قطعة أرض بنظام القرعة العلنية اليدوية للمواطنين بمختلف شرائحهم وسوف تكون الأراضي مقسمة إلى أراضي صغيرة، بمدينة بدر، ومدينة العبور، ومدينة العاشر من رمضان، ومدين السادات، ومدينة برج العرب الجديدة، و المدن الجديدة بصعيد مصر، بالإضافة إلى طرح أراضي الإسكان الأكثر تميزاً في مدينة الشيخ زايد، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة القاهرة الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة الخامس عشر من مايو، بالإضافة إلى مدينة السادات وبني سويف الجديدة ومدينة سوهاج الجديدة.