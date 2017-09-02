بنكي الأهلي ومصر يعلنان عن حصيلة تنازلات الدولار منذ تحرير سعر صرف الدولار

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قام مسؤولين مصرفيين تابعان إلى كلاً من بنكي الأهلي المصري وبنك مصر بالإعلان خلال أحدث تصريحاته عن حصيلة تنازلات البنكين، حيث ورد أنه قد بلغت الحصيلة نحو 18 مليار دولار أمريكي وقد تم تسجيل هذه التنازلات بداية منذ أن تم الإعلان عن قرار تعويم الجنيه المصري حتى نهاية شهر أغسطس الماضى كما ورد في السجلات الإقتصادية.

ورد أن البنك المركزي المصري قد قام بالإعلان فى وقت سابق وتحديدًا في اليوم الثالث من شهر نوفمبر الماضي بأنه قد اتخذ قراره وقرر العمل رسميًا بقرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف وذلك عن طريق استخدام الصلاحية التي قد أعلن عنها البنك من أجل تحديد سعر الصرف في هذه الفترة بدون تدخلات.

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قال السيد محمد الإتربى والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك مصر في أحدث تصريحاته الصحفية إن حصيلة تنازلات سعر الدولار الامريكى داخل البنك قد بلغت خلال هذه الفترة نحو 5.5 مليارات دولار وذلك في نهاية شهر أغسطس السابق.

كما ورد أن السيد يحيى أبو الفتوح والذي يشغل منصب نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قد قام بالإعلان عن حجم تنازلات العملة الأمريكية “الدولار الأمريكي” داخل البنك منذ اتخاذ قرار تعويم الجنيه والتي قد بلغت نحو 12.5 مليار دولار أمريكي حيث وصل سعر الصرف حتى نهاية شهر أغسطس السابق.

وفى سياق آخر، ورد أن نائب رئيس بنك مصر قد أقر في تصريحاته الصحفية الخاصة بهذا الصدد وتحديدًا مساء يوم أمس الجمعة أنه بالنسبة إلى قرار تعويم الجنيه الذي خرج من خلال رئيس البنك المركزي ساهم في زيادة التنازلات، كما أشار إلى أنه لا توجد فى الفترة الحالية قوائم انتظار للدولار الأمريكي داخل مصرفه كما شجع قرار البنك المركزي.