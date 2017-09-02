مدينة السادس من أكتوبر والسويس المدن الأكثر إقبالا لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

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صرح المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية”عبد الله رشدي” عن أكثر المدن إقبالاُ من المواطنين المتقدمين لحجز الشقق الخاصة بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، وقد أشار عبدالله رشدي في تصريحات له أن مدينة السادس من أكتوبر تأتي في المركز الأول من الإقبال من المواطنين وتليها مدينة السويس نتيجة ندرة الوحدات السكنية المعروضة بها.

هذا وقد أوضح المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري أن أكثر من 97254 مواطن قد سحبوا كراسات الشروط لوحدات الإعلان التاسع حتى قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وقد سدد 20703 مواطن منهم مقدمات الحجز بمكاتب البريد التي تم الإعلان عنها ودفع مقدم الحجز، وقد سجل 9939 مواطناً البيانات الخاصة بهم علي الموقع الإلكتروني للحجز حتي الآن، هذا وسوف يتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد في المدن والمراكز حتى الأربعاء الموافق 20/9/2017، وقد تم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة “ثلاثة غرف وصالة، تشطيب كامل بمساحة تصل إلى 90 م مربع بنظام التمليك.

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الجدير بالذكر كشفت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان ” مي عبد الحميد” عن بدء إجراءات الاستعلام الميداني عن المتقدمين لحجز شقق الإعلان التاسع ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل بداية من شهر أكتوبر القادم، وأكدت مي عبد الحميد في تصريحات خاصة علي تسليم الوحدات للحاجزين المستوفين للشروط خلال 6 شهور وأشارت علي أن الحاجز يجب أن يجهز 17 ألف جنيه كحد أدنى سداد مقدم التعاقد مع أحد البنوك الممولة للوحدات السكنية، وأكدت أن شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد في المراكز وفي المدن حتى يوم الأربعاء 20/9/2017، وتم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة كاملة التشطيبات.

ويذكر أنه من أهم شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمقيمين بها والمرتبط بها عملاُ أو في أحدي المدن الجديدة التابعة أو في المحافظات المجاورة والأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة، بالإضافة إلى تخصيص مواقع الوحدات بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية، ويجب تطبيق الأولوية في زيادة الطلبات عن الوحدات طبقا للمتزوج الذي يعول أسرة أو المرأة الأرملة وتعول، والمطلقة وتعول وتكون الأولوية الأصغر سنا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عدداً وبعدها المتزوج الأصغر سناً ثم الأعزب الأولوية للأصغر سناً.