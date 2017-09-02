ارتفاع ودائع العملاء في “قناة السويس”

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خرجت بعض التصريحات الهامة بشأن القوائم المالية التابعة إلى بنك قناة السويس، حيث شهدت تعاملات البنك ارتفاع نسبة ودائع العملاء بشكل كبير في الفترة الماضية حيث وصلت إلى 25.004 مليار جنيه وذلك في نهاية تعاملات شهر يونيو لعام 2017، وذلك فى إطار مقارنة التعاملات بما سبق وقد أكدت التصريحات على أنها قد بلغت حوالي 24.120 مليار جنيه مصري.

ورد أن ودائع بنك قناة السويس قد سجلت فى نفس الفترة من العام الماضى نسبة ارتفعت فيها الحصيلة بمقدار 883 مليون جنيه.

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ورد أن إجمالي تعاملات الودائع قد أوضحت طبقًا إلى القوائم المقررة أنها سوف تشهد تراجع في إجمالي قيمة القروض وتسهيلات للعملاء بما وصل إلى حوالي 8.513 مليار جنيه وذلك في نهاية شهر يونيو 2017، وذلك مقابل مبلغ 8.631 مليار جنيه وذلك عن نفس الفترة المقررة من عام 2016، حيث تراجع مقداره حوالي 118 مليون جنيه مصري.

كما ورد انه قد انخفضت استثمارات “قناة السويس” فى إطار تعاملاتها البنكية أذون الخزانة بالإضافة إلى الأوراق الحكومية على نحو مقداره حوالي 756.6 مليون جنيه، ليترتب علي هذا تسجيل مبلغ مقداره 7.990 مليار جنيه وذلك فى نهاية تعاملات شهر يونيو 2017، وذلك بما ورد أنه قد تم تسجيله طبقًا للبيانات 8.746 مليار جنيه وذلك فى نهاية 2016.

وقد سجل أنه قد بلغ إجمالي أصول البنك في إطار أحدث تصريحاته حوالي 32.701 مليار جنيه وذلك مع نهاية شهر يونيو 2017، وذلك مقارنة بما ورد من أرقام قد بلغت حوالي 31.431 مليار جنيه عن نهاية شهر 2016، وجدير بالذكر أن بنك السويس هو أحد أهم البنوك المصرية التي توجد على الأراضي المصرية وله عدة فروع مختلفة بمختلف المحافظات وقد قام بتحرير سعر صرف الدولار بعد قرار البنك المركزي فى شهر نوفمبر الماضي.