شعبة الملابس الجاهزة: 100% زيادة متوقعة في أسعار الملابس الشتوية

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مع تزايد الأسعار التي تشهدها الفترة الحالية وبخاصة أسعار الملابس التي ارتفعت على نحو كبير للغاية، أكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت الموافق الثاني من شهر سبتمبر الجاري، على وجود توقعات بزيادة الأسعار الخاصة بالملابس الشتوية بنسب تتراوح ما بين 100% إلى 150% سواء المستوردة أو المحلية خلال الفترة المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في حالة وجود ارتفاعات جديدة في أسعار الوقود والكهرباء خلال الفترة القادمة، فهذا من المؤكد أن يؤثر على أسعار الملابس ويؤدى إلى ارتفاعها على نحو كبير أكثر مما ستكون عليه حالة إذا استقرت هذه الأسعار.

وأضاف، إنه في حالة تراجع سعر العملة الأجنبية إلى ستة عشر جنيه مصري في كافة البنوك والمصارف الرسمية المختلفة، فهذا سوف يساهم بصورة كبيرة في انخفاض أسعار الملابس ويؤدى إلى تراجعها، لافتا إلى أن التراجع الجديد الذي يشهده سعر الدولار الجمركي خلال شهر سبتمبر الجاري للعام الميلادي 2017 لن يساهم في خفض الأسعار إلى بنسبة ضئيلة لا تتعدى 2% فقط.

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وأوضح، أن استقرار أسعار العملة عند سعر منخفض لفترة زمنية طويلة سوف يؤدي بطبيعة الحالة إلى تراجع وانخفاض أسعار الملابس وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى المختلفة، وفى المقابل فإن التذبذب في أسعار العملة لا يترتب عليه خفض الأسعار أو تراجعها، في أسعار الملابس وغيرها من المنتجات الأخرى المختلفة تتأثر بأسعار صرف العملات الأجنبية وبخاصة الدولار الأمريكي، ومن المتعارف عليه أن أسعار العملات لا تسير على وتيرة واحدة فهي في تذبذب مستمر فتارة تنخفض وتارة أخرى ترتفع، وإن كانت تشهد الفترة الحالية انخفاضا وتراجعا بعد قرارات الحكومة المصرية والإجراءات التي قامت باتخاذها، إلا أن هذا التراجع لا يؤثر بصورة كبيرة على انخفاض الأسعار.

على الجانب الآخر، شهدت الأسعار الخاصة بصرف العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم السبت الموافق الثاني من شهر سبتمبر استقرارا ملحوظا وفقا لآخر البيانات الرسمية التي قام البنك المركزي المصري بالإعلان عنها، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي عند 17.61 جنيه مصري بالنسبة للشراء، أما سعر البيع الخاص به فقد وصل إلى 17.71 جنيه مصري.