الغرفة التجارية: انتهاء موسم الاستيراد يتسبب في تراجع سعر الدولار ولكن أسعار السلع لن تتأثر

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جاءت توقعات الغرفة التجارية فيما يتعلق بسعر التداول للدولار الأمريكي بحدوث تراجع طفيف في الأسعار، هذا بعد انتهاء أجَازة عيد الأضحى المبارك، ويرجع هذا إلى الهدوء الذي تشهده عملية الاستيراد خلال الفترة الحالية وخاصة بعد إشباع السوق بما تحتاجه من واردات لها علاقة بموسم المدارس واستعدادات العيد.

وجاءت توقعات رئيس لجنة الأسعار التابع للغرفة التجارية “أحمد صقر” إلى وصول سعر الدولار الأمريكي إلى أقل من 17 جنيه وذلك بعد مروره بمجموعة من الانخفاضات الطفيفة خلال التعاملات في السوق، وقد علل تلك التوقعات بحالة الهدوء التام والاستقرار التي تمر بها الأسواق في الفترة الراهنة، بجانب إنتهاء فترة الاستيراد الموسمية وتلبية حاجة السوق باحتياجات الأعياد وموسم المدارس، والتي قد تم استيراد الاحتياجات الخاصة بهم منذ فترة شهر على الأقل.

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وقد أضاف خلال التصريحات أن سوق العرض والطلب على الدولار الأمريكي يتأثر بشكل كبير بانتهاء تلك المواسم الاستيرادية، هذا بجانب المخزون الذي تمتلكه الشركات والذي يأتي في ظل التراجع الكبير للقوة الشرائية مع وجود حالة من الركود الشديد و الذي تعاني منه البلاد في الفترة الحالية.

وقد جاءت توقعات نائب رئيس شعبة الاستيراد بالغرفة التجارية “سيد النواوي” تشير إلى المزيد من الانخفاضات في سعر الدولار ليَتراوح سعره خلال عمليات البيع والشراء ما بين 16.50 جنيه إلى 17 جنيه، وقد أضاف خلال التصريحات أيضا ان تأثير التراجع البَطئ في الأسعار يعد ايجابي فيما يتعلق بحالة الاستقرار بالنسبة لسعر الصرف.

في حين أنه قد أضاف خلال التصريحات التي قام بها، ان التراجع في سعر الدولار الأمريكي لن يؤثر على أسعار السلع والمنتجات في السوق، وأن تلك الأسعار لن تتراجع مع تراجع سعر الدولار، ولكن من المقرر أن تمر أسعار السلع والمنتجات بالمزيد من الارتفاعات التي تتحكم فيها عدد من العوامل الأخرى والتي يقع على رأسها ارتفاع سعر التكلفة لتلك السلع.

جاء هذا ضمن عدد من التصريحات التي قام بها المسؤولين في الغرفة التجارية والتي أوضحت التوقعات بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات في الفترة القادمة وأثر ذلك على أسعار السلع والمنتجات في السوق.