الحكومة تحصل على مبلغ 3 مليارات جنيه كمقدم لقطع الأراضي التي طرحتها في مشروع الإسكان الأكثر تميزا

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أعلن نائب وزير الإسكان للشُؤون التجارية والعقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “طارق السباعي” خلال عدد من التصريحات التي قام بها، أن عدد المتقدمين لحجز الأراضي التابعة لمشروع الإسكان الأكثر تميزا قد وصل إلى 8558 شخص، وتصل أعداد تلك الأراضي إلى 3930 قطعة أرض تتراوح مساحتها ما بين 400 إلى 1500 متر مربع، والتي أعلنت عنها الوزارة في 10 من المدن الجديدة.

وأضاف نائب الوزير خلال التصريحات التي قام بها، أن جميع المتقدمين لحجز قطع الأراضي قد قاموا بدفع قيمة المقدم لكل قطعة أرض والذي حددته الوزارة بقيمة 350 ألف جنيه، وبالتالي فإن الوزارة قد نجحت خلال الفترة الماضية في تحصيل مبلغ 3 مليارات جنيه كمقدمات من جميع الحاجزين لقطع الأراضي.

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وقد قامت الوزارة خلال نهاية الشهر الماضي بالإعلان عن غلقها باب التقدم لحجز وحدات الأراضي والذي كانت قد أعلنت عنه في المدن التالية:

أعلنت الوزارة عن قطع أراض في مدينة 6 أكتوبر عددها 649 قطعة، وأعلنت أيضا عن قطع الأراضي في مدينة الشيخ زايد والتي تصل أعدادها إلى 41 قطعة أرض، وجاء أعدَاد قطع الأراضي التي أعلنت عنها الوزارة في مدينة الشروق بعدد 16 قطعة أرض.

و عدد قطع الأراضي التي أعلنت عنها الوزارة في مدينة دمياط الجديدة قد وصل إلى 5 قطع، وعدد قطع الأراضي التي أعلنت عنها الوزارة في مدينة السادات وصل إلى 657 قطعة أرض، و عدد القطع التي أعلنت عنها الوزارة في مدينة 15 مايو قد وصل إلى 45 قِطعة، بينما وصل عدد القطع التي أعلنت عنها الوزارة في مدينة بني سويف قد وصل إلى 6 قطع، وعدد القطع التي أعلنت عنها الوزارة في مدينة العبور قد وصل إلى 380 قطعة، بينما وصل عدد القطع التي أعلنت عنها الوزارة في مدينة القاهرة الجديدة إلى 2051 قطعة أرض، هذا ضمن الإعلان الذي قد نشرته الوزارة خلال الفترة الأخيرة والتي قد أعلنت أيضا إغلاق باب التقديم خلاله في نهاية الشهر الماضي.

هذا ضمن مشروع الإسكان الأكثر تميزا والذي قد أعلنت عَنه الوزارة خلال الفترة الماضية، وقامت من خلاله بطرح قطع الأراضي في 10 مدن جديدة التي قد أعلنت عنها الوزارة.