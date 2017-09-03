أماكن بيع كراسات الشروط للإعلان التاسع لبرنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل في الجيزة

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قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن فتح باب الحجز لكراسات الشروط والتي تتعلق بالإعلان التاسع لبرنامج الإسكان الاجتماعي الخاص بمحدودي الدخل في الجيزة، حيث أعلنت الوزارة خلال هذا الإعلان عن الوحدات السكنية وقامت بتوضيح عدد من المميزات الخاصة بتلك الوحدات.

حيث تصل مساحة الوحدة السكنية في هذا المشروع إلى 90 متر مربع، وتم الإعلان عنها في مدينة السادس من أكتوبر حيث تكثر معدلات الإقبال من قبل المواطنين على الوحدات السكنية هناك، ويأتي هذا نتيجة عدم قيام الوزارة بالإعلان عن أي من الوحدات السكنية في مدينة القاهرة وسوف يستمر هذا حتى تاريخ 20 من سبتمبر.

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ومن المقرر خلال هذا المقال أن نقوم بتوضيح جميع مكاتب البريد التي تقوم بتقديم كراسات الشروط الخاصة بهذا الإعلان والتي تقع في منطقة الجيزة، ومن بين تلك المكاتب الآتي: مكتب توفير الجيزة، مكتب الجيزة أول، مكتب الربيع الجيزي، مكتب الهرم، مكتب الأورمان، مكتب الدقي، مكتب إمبابة، مكتب دلاور، مكتب العُمال، مكتب المهندسين، مكتب العجوزة، مكتب أرض الجمعية، مكتب مدينة الطلبة، مكتب كوم بكار، مكتب الغربية.

بينما تم الإعلان عن وجود كراسات الشروط والتي تم طرحها في عدد من مكاتب منطقة شمال أكتوبر وهي ” مكتب نادي 6 أكتُوبر، مكتب الشيخ زايد، مكتب أكتوبر الرئيسي، مكتب الفردوس، مكتب الحي الثالث، مكتب المنطقة الصناعية بابوروش، مكتب مجمع الخدمات، مكتب الجلاتمة، مكتب منشأة القناطر، مكتب البراجيل، مكتب نادي الصيد، مكتب الحصري، مكتب الحي السابع.

وتم أيضا الإعلان عن وجود كراسات الشروط في عدد من المكاتب التي تقع جنوب أكتوبر، وهي: مكتب المنيل شيحة، مكتب أبو النمرس، مكتب الحوامدية، مكتب البدرشين، مكتب منا الأمير، مكتب برنشت، مكتب مزغونة، مكتب شبرامنت، مكتب المتانيا.

ومن المقرر أن تبدأ تلك المكاتب التي تم الإعلان عنها بيع كراسات الشروط ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، والذي سيمثل اليوم الأول للعمل بعد إنتهاء أجَازة عيد الأضحى المبارك، هذا بجانب أنه ستبدأ عملية استكمال دفع المقدمات بالنسبة لعملية حجز الوحدات وتصل قيمة المقدمات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة إلى 11 ألف جنيه.