التكلفة الاستثمارية لتطوير الفنادق ترتفع إلى 3 أضعاف بعد قرار تعويم الجنيه

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أعلنت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق” ميرفت حطبة” خلال عدد من التصريحات التي قامت بها أن قيمة الارتفاعات التي طرأت على التكلفة الاستثمارية لتطوير الفنادق خلال الفترة الأخيرة قد تجاوزت الثلاثة أضعاف.

وقد جاءت تلك الارتفاعات عقب القرار الذي أعلنه البنك المركزي والخاص بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، والذي قد تسبب وقتها في ارتفاع سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه من 8.88 جنيه إلى 17.70 جنيه، الأمر الذي يعد تحدي كبير جدا بالنسبة لتلك الشركات خاصة في ظل عدم توافر السيولة الكافية والتي تمكنهم من القيام بأعمال التطوير.

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وأضافت “حطبة” خلال التصريحات التي قامت بها، أن الشركة قد ضمت مجموعة من الفنادق خلال أعمال التطوير تلك، والتي قد بدأت في سبتمبر الماضي بفندق شيبرد وكان تكلفة أعمال التطوير وقتها 350 مليون جنيه، في حين ان التكلفة بعد قرار تعويم الجنيه قد ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 850 مليون جنيه، وجاء هذا في ظل استخدام الخامات المستوردة خلال أعمال التطوير، وأضافت أن تلك الأعمال من المتوقع أن تنتهي في عام 2019 ويتم بعدها افتتاح الفندق.

وأضافت خلال التصريحات التي قامت بها، أن عمليات التطوير التي تقوم بها الشركة تمر حاليا في بمَرحلة “الإلكتروميكانيك” والقيام بأعمال التفريغ من الداخل، والتي من المقرر أن تستغرق فترة عام، ومن المقرر أن يتم طرح الفنادق على المقام الأول خلال تلك المرحلة.

كما أشارت خلال التصريحات التي قامت بها، أن الشركة قد نجحت بالفعل خلال الفترة الحالية في الانتهاء من أعمال التطوير التي قامت بها في فندق كِيلوباترا الواقع في منطقة وسط البلد، ومن المقرر وفقا للجدول الزمني أن يتم افتتاح هذا الفندق في نهاية العام الحالي.

كما من المقرر أن تشهد السنتين 2018 و2019 المزيد من أعمال التطوير خاصة بالنسبة للفنادق إنتَركونتينيينتال واللسان في راس البر وأيضا فندق مينا هاوس، ومن المقرر أن تصل تكلفة تلك أعمال التطوير في تلك الفنادق ما بين 3 إلى 5.2 مليار جنيه، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار التكلفة عن هذا وفقا لسير أسعار العملة خلال تعاملات السوق.