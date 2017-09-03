السعيد: حضور مصر قمة “بيركس” يجذب المزيد من الفرص الاستثمارية

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اكد وزير الاقتصاد السابق، الدكتور “مصطفى السعيد” تفاؤله من الخطوة التي اتخذتها البلاد والتي تتعلق بقِيامها بالمشاركة في قمة بريكس والتي تم عقدها خلال الفترة الحالية في المدينة الصينية شيَامين، وأضاف خلال التصريحات التي قام بها قيام مصر بالاستفادة من الخبرات الاقتصادية من خلال مشاركتها في تجمع قوي يضم العديد من الدول منها روسيا والصين والهند والبرازيل، هذا بجانب الاستثمارات الاقتصادية التِي ستَجذبها البلاد.

هذا وقد أضاف خلال التصريحات التي قام بها أيضا أن قيام مصر بتلك الخطوة والتي تتمثل في المشاركة في قمة بريكس من المقرر أن يعطي البلاد المزيد من الفرص الذهبية لقبول مصر كعضو فيه، هذا في ظل ما تمر به البلاد خلال الفترة الأخيرة وكفاحها الصامد في المجال الاقتصادي وسط الظروف التي تمر بها الأوضاع الاقتصادية الخاصة بالبلاد، هذا بجانب الضغوط الخارجية التي تمر بها البلاد أيضا.

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ومن المقرر أن يقوم الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” اليوم بعقد زيارة رسمية إلى شيَامين المدينة الصينية، وسوف تستمر تلك الزيارة مدة ثلاثة أيام والتي سيَقوم خلالها الرئيس بالمشاركة في الاجتماعات التابعة للدورة التاسعة لقمة دول تجمع “بريكس”، ومن المقرر أن يقوم الرئيس المصرية بتلك الزيارة اليوم استجابة للدعوة التي قدمها “شي جين بِينج” الرئيس الصيني له.

من المعروف أن مصر تواجه خلال الفترة الحالية مجموعة من المشكلات التي تعوق تقدمها خاصة في المجال الاقتصادي، وبالرغم من هذا إلا أن البلاد ما زالت تواجه تلك التحديات في سبيل تحقيق التقدم الذي تسعى إليه، هذا أيضا كما تقوم البلاد خلال الفترة الحالية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الصعبة والتي تتحملها البلاد سعيا وراء التقدم وفقا لما وعدتها به الحكومة والتي قامت بتحديد تلك القرارات.

ووسط كل تلك العقبات التي تواجه البلاد، قد تتاح لها عدد من الفرص التي لابد أن تستغلها البلاد لتحقيق المزيد من التقدم، ومن بين تلك الفرص، فرصة حضور مثل تلك القمة والتي جاءت من خلال الدعوة التي قدمها الرئيس الصيني إلى الرئيس المصري والتي قد تحقق المزيد من الفائدة للبلاد.