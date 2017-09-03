مشروع “المليون وحدة” بمحور النقابات يطلب سداد القسط الثاني عقب إجازة العيد

Advertisements

في منتصف الأسبوع الحالي يتم استئناف الفترة الرسمية للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك ويأتي موعد سداد قيمة القسط الربع سنوى في عدده الثاني لحاجزي الوحدات السكنية في مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى “المليون وحدة” لمحدودي الدخل في محور النقابات المهنية.

حيث يصل عدد الذين حجزوا الوحدات السكنية التابعة لمحور النقابات لمشروع الإسكان الاجتماعي حوالي اثني عشر ألف حاجز حيث تقدموا جميعا إلى مشروع “شقق المليون” لفئة محدودي الدخل في الفترة من شهر سبتمبر لعام 2016 إلى عام نوفمبر لعام 2016.

Advertisements

وتكون قيمة القسط الربع سنوى في عدده الثاني حوالي أربعة ألف جنيه مصري لحاجزي الوحدات السكنية في كل من برج العرب، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وعدد من مدن الدلتا وصعيد مصر، في حين يتم تسديد أقساط المحور المتميز في فئة الإسكان الاجتماعي في المدن التالية: مدينة بدر، ومدينة العبور، ومدينة 6 أكتوبر، وأصحاب الدخل الاقتصادي من خمسة ألاف جنيه على عشر ألف جنيه لتكون قيمة القسط الثاني من حاجزي العقارات السكنية.

وتستمر عملية سداد قيمة القسط الثاني لوحدات الإسكان حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي 2017، على أن يبدأ سداد قيمة القسط في عدده الثلاث في شهر ديسمبر القادم لعام 2017 لتصل قيمته من أربعة إلى عشرة ألف جنيه على حسب دخل المتقدم لحجز الوحدة السكنية وعلى حسب المدينة التي تقع بها الوحدة السكنية.

والجدير بالذكر أن مشروع “المليون وحدة” هو مشروع إسكان اجتماعي يهدف إلى توفير عدد مليون وحدة عقارية سكنية لمحدودي الدخل ليتم سداد قيمة الوحدة السكنية على خمس سنوات، وصاحب فكرة هذا المشروع هو وزير الإسكان الأسبق الدكتور “فتحي البرادعي” حيث تم طرح الفكرة في عام 2011.

ومشروع المليون وحدة تعطل في فترة حكم الرئيس الإخواني “محمد مرسي عيسى العياط، ومشروع المليون وحدة هو أكبر مشروع إسكاني يهدف إلى خدمة محدودي الدخل على مستوى العالم وليس على مستوى جمهورية مصر العربية فقط.

وتصل إجمالي المبالغ المطلوبة ليتم تنفيذ مشروع المليون وحدة حوالي مائة وخمسين مليار جنيه مصري، ومساحة الوحدات السكنية تصل إلى حوالي تسعين متر مربع حيث تشتمل على ثلاثة غرف وصالة، كاملة التشطيب.