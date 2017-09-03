مقدم حجز مشروع “سكن مصر” يوم الأحد القادم في بنك “الإسكان والتعمير”

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أعلن بنك الإسكان والتعمير في فروعه الثمانية في جمهورية مصر العربية أن يوم الأحد القادم الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017 ليتم استقبال جميع فروع البنك لمقدمات حجز مشروع “سكن مصر” للإسكان المتميز، لحوالي أربعين ألف عقار سكني في ست مدن وهي: مدينة دمياط الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة العبور.

وتصل الدفعة المقدم المراد سدادها يوم الأحد القادم الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري حوالي عشرة في المئة من قيمة الوحدة السكنية حيث تتراوح قيمة المقدم ما بين خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري، إلى ستين ألف جنيه مصري حسب المدينة الواقع بها الوحدة السكنية، حيث تعد العقارات السكنية في مشروع “سكن مصر” العقارات الأعلى سعراً في المشروع ثم تأتي العقارات السكنية الواقعة في مدينة دمياط الجديدة، ثم العقارات التابعة للمشروع الواقعة في مدينة 6 أكتوبر، ثم العقارات الواقعة في مدينة العبور، ثم العقارات التابعة لمشروع “سكن مصر” الواقعة في مدينة المنيا الجديدة حيث هي الأقل سعرا في المشروع السكني.

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والجدير بالذكر أن مشروع “سكن مصر” نال إقبالا كبيراً من كافة المصريين الراغبين في الحصول على عقارات سكنية حيث تم شراء كراسات شروط المشروع خلال الأيام الأولى من طرحها في فروع بنك الإسكان والتعمير، حيث تم بيع ما يقارب من خمسين ألف كراسة من كراسات شروط “مشروع سكن مصر” خلال أربعة أيام بالرغم من عدم بيع كراسات الشروط إلا في فروع بنك الإسكان والتعمير الثامنة الموجودة في جمهورية مصر العربية.

ويعد مشروع “سكن مصر” من مشروع الإسكان الاجتماعي الذي له شروط معينة، وتأتي في بداية هذه الشروط ألا يزيد دخل الراغب في حجز الوحدة العقارية عن ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه شهريا، وهناك مشروع أخرى للإسكان هو مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط حيث لا يستطيع العديد من المصريين التقدم لحجز العقارات السكنية التابعة له.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة مساحات العقارات السكنية التابعة لمشروع “سكن مصر” من مائة متر مربع إلى مائة وعشرة متر مربع.