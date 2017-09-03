وزير المالية يعلن عن انخفاض سعر الفائدة فى الفترة المقبلة

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قام الدكتور عمرو الجارحى، والذي يشغل منصب وزير المالية في مصر بالتصريح بأحدث قراراته الاقتصادية المتعلقة بأحدث قرارات الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بجمهورية مصر العربية وتحديدًا قرارها الخاص بتخفيض بعض المساعدات المالية الأمريكية المعتادة والتى كانت تتلقاها مصر في الآونة السابقة ومدى تأثير هذا القرار على الاقتصاد المصرى بوجه عام، حيث أكد سيادته على أن طبيعة هذه المساعدات كانت رمزية ولن تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.

كما نفى السيد وزير المالية في حواه الذي تم إذاعته من خلال برنامج “بلا قيود” والذي يذاع عبر القناة فضائية “BBC”، ما ورد من بعض الأصوات المعلقة على هذا القرار أن تكون هذه الخطوة الأمريكية التي تم إتخاذها ضربة جديدة في الاقتصاد المصرى والذى قد بدأ فى التعافى مؤخرًا، كما أكد سيادته على أهمية العلاقات الأمريكية المصرية والتي لها تاريخ حافل من العلاقات والعقود والاتفاقيات ومن المتوقع أن تمتد لزمن طويل آخر.

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وقد أضاف السيد وزير المالية في إطار تصريحاته الصحفية الصادرة عن هذا القرار الامريكي في البيان الذي خرج من أجل التصريح به عن هذا الصدد قائلاً: “نسير بخطة اقتصادية قوية وسليمة وامورنا تتحسن بشكل قوى”، حتي يطمئن المصريين على اقتصاد بلادهم بعد تصريح أمريكا المباشر بقرارها الإقتصادي المتعلق بمساعدات مصر.

حيث أشار إلى أنه من المتوقع طبقًا لعدد من الآراء الاقتصادية خلال الـ6 أشهر المقبلة أن تنحسر نسب التضخم في البلاد من جديد وأن تعود مرة أخرى إلى النسب العادية المعتادة وذلك فى ضوء وجود وضع اقتصادى سليم كما ورد أنه قد أكد السيد الوزير على أنه سوف تسير الأمور في المستقبل بشكل أفضل، ثم أضاف أن الفترة المقبلة من الممكن أن تشهد انخفاضا جديد فى أسعار الفائدة بوجه عام على غرار هذا القرار.