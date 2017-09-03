مع بداية الدراسة.. ارتفاع جديد على أسعار البيض

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قام الدكتور عبد العزيز السيد، والذي يشغل منصب رئيس شعبة الثروة الداجنة التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتأكيد في أحدث تصريحاته الصحفية إن سعر كيلو اللحوم البيضاء من الدواجن قد وصل بالأسواق إلى حوالي 17 جنيها ليعد السعر الحالى بوجه عام منخفض مقارنة بما جاء من أسعار في الأوقات السابقة مما يترتب علي هذا وجود خسائر كبيرة من المنتجين قد تصل إلى مبلغ 3 جنيهات وذلك بالنسبة إلى الدجاجة الواحدة.

كما أشار السيد “رئيس الشعبة” في أحدث تصريحاته الصحفية إلى أننا في الفترة الحالية أصبحنا في حاجة ملحة إلى وجود منظومة قوية من المقرر لها أن تعمل على حماية المربين بالإضافة إلى حماية المنتجين بوجه عام من الخسائر المقررة والتي قد بدأ أن يتعرضون لها فى جميع المحافظات، وذلك حتى يستمر المربون للدجاج والطيور فى مصر في الإنتاج وعدم التوقف كما حدث مع كثير غيرهم.

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وأوضح السيد “رئيس الشعبة” فى أحدث تصريحاته الصحفية أن خروج المربين في الفترة الماضية من خلال منظومة الإنتاج المعتادة وخاصة مع التغيرات السوقية السابقة يعد أمر ضرر كبير بالنسبة إلى الصناعة، كما شدد في حواره على ضرورة وجود عدد من القواعد الصارمة والتي من المفترض أن تكون واضحة لكي تضمن لهم في المستقبل استمرار المربين في البلاد في استكمال عملية الإنتاج.

وأشار السيد “عبد العزيز” في بيانه إلى أن أسعار البيض فى مصر من المتوقع له أن يبدأ فى زيادة جديدة وذلك عقب الإنتهاء من أجازة العيد وأن هذه الزيادة من المتوقع لها أن تظهر نظرا لبدء العام الدراسى حيث اعتاد المصريين رتفع معدلات الطلب على كرتونة البيض بالاسواق المصرية في هذه الفترة.

جدير بالذكر أن أسعار الدواجن البيضاء في البلاد قد شهدت خلال الفترة الماضية عدد من الانخفاضات نتيجة عزوف الناس عنها حيث جاء أنه قد تراجعت الأسعار بشكل كبير كما سجل سعر الكيلو منها حوالى 17 جنيها وذلك داخل المزارع كما استقر سعر كرتونة البيض فى تلك الفترة داخل المزارع المصرية عند 38.50 جنيه كما يتوقع أم تباع كرتونة البيض فى الأسواق عند مبلغ 42 جينها.