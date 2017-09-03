تعرض أسعار الحديد إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الأيام القادمة

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صرح عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، “طارق الجيوشي”، إن السوق المصرية تعرضت يوم أمس إلى ارتفاع فى أسعار المادة الخام “البليت”عالميًا محققة 500 دولار فى الطن الواحد بعد مرور حالة من الثبات وصلة لحد 440 إلى 450 دولارا، كما أشار رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، “طارق الجيوشى”، إلى أن ارتفاع أسعار “البليت”، عالميًا نتج عن الارتفاع الكبير فى أسعار المواد الخام التى تدخل فى تصنيع أفران صهر المعادن التي ترعى عملية إنتاج “البليت”.

ذكر “طارق الجيوشي” عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن المصانع المصرية سوف تجد نفسها مضطرة إلى على تعديل أسعارها وفقا للتعاقدات الجديدة على توريد خام “البليت”، على حسب أسعارها فى الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن مصانع “المزيد عن حديد التسليح فى مصر” حديد التسليح داخل مصر تحاول بأقصى جهدها أن تغطي تكلفتها الإنتاجية من خلال إعلان أسعارها لعملية بيع منتج حديد التسليح، حيث أننا لا نستطيع ان نعفل التكلفة الإنتاجية التي تتعرض إلى الزيادة خلال الآونة الأخيرة، وبالأخص ما يرتبط ارتباط وثيق بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والذي يتصدر قائمتها خام “البليت” .

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أكد رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، “طارق الجيوشي”، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن طريقة حساب تكلفة إنتاج حديد التسليح المحلي لا يوجد أية علاقة لا من قريب ولا بعيد بالقرارات التى تعمل الدولة اتخاذها من خلال وزارة الصناعة الى تقوم بفرض رسوم حماية وإغراق ضد واردات حديد التسليح من خارج مصر.

كما أوضح عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن حسابات التى يعمل من خلالها أى مصنع للحديد يسهل على أية جهة رقابية التى تقوم بإجراءات عملية الرقابة والمتابعة للتأكد من أن هذه المصانع المحلية تأخذ فى الاعتبار متطلبات وأحوال السوق المصرية، وايضا المناخ العام للاقتصاد المصري عند احتساب الأسعار التى تجرى من خلالهل عملية بيع منتج حديد التسليح.

فقد حققت أسعار خام “البليت”، مستويات قياسية داخل البورصات العالمية، حتى تخطت حاجز الـ 500 دولار فى الطن الواحد، هذا ما ينتج عنه ارتفاع فى أسعار حديد التسليح داخل السوق المصرية خلال الفترة القليلة القادمة.