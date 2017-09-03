“التمويل العقاري” تعلن عن طرح وحدات سكنية للمصريين العاملين بالخارج

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أعلن المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبد الله رشدي عن طرح وحدات سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي لكافة المصريين العاملين في خارج جمهورية مصر العربية.

ذلك في إطار استعدادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تتمثل في صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري ليتم فتح باب الحجز لأول مرة عن عقارات سكنية للمصريين العاملين في خارج مصر.

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وأوضح عبد الله رشدي أنه سيتم فتح باب حجز الوحدات السكنية لنحو عشرين ألف وحدة سكنية لكافة المصريين العاملين خارج مصر في حوالي اثنى عشر مدينة جديدة، وأضاف أنه طرح الوحدات السكنية سيتم خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضاف عبد الله رشدي أن سداد قيمة العقارات السكنية بالنسبة للمصريين العاملين في خارج مصر سيكون بالدولار الأمريكي ويتراوح سعر الوحدة العقارية في المشروع ما بين عشرة إلى إحدى عشر ألف دولار أمريكي على أن يتم السداد عبر أقساط.

كما وافق صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في الفترة الأخير على أن يتم طرح وحدات سكنية في المشروع الإسكاني للمصريين العاملين في خارج البلاد، وذلك لأول مرة ليتم جذب العملات الصعبة إلى الدولة وزيادة تحويلات العاملين في الخارج إلى جمهورية مصر العربية.

وقامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بطرح حوالي ثلاثة ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين قطعة أرض في شهر يونيو السابق في المدن الجديدة للمصريين العاملين في خارج البلاد بالإضافة إلى طرح ألفين وثلاثمائة وإحدى عشر وحدة عقارية في مشروع مدينتي، ومشروع الرحاب بالإضافة إلى طرح ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وحدة سكنية في مشروع “دار مصر” المقام في العديد من المدن الجديدة.

وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي إن طرح الأراضي والعقارات السكنية للمصريين العاملين في الخارج يأتي في إطار استجابة البلاد لمطالب أبنائها العاملين في الخارج حيث صرحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها بالقيادات التنفيذية بالدولة على مطالب المصريين العاملين بالخارج بالبلاد في إطار التعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الهجرة.