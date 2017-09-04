“تموين شمال سيناء” يعلن عن توفير جميع السلع الغذائية خلال فترة عيد الأضحى

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صرح فتحى راشد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية التابعة لمحافظة شمال سيناء، أن كافة السلع الغذائية متوفرة في الجمعيات الاستهلاكية والأسواق الموجودة في مستوى محافظة شمال سيناء.

وأشار مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية التابعة لشمال سيناء إلى عدم حدوث أي أزمات في أي سلع داخل المحافظة خلال فترة عيد الأضحى لعام 2017.

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وأعلن فتحي راشد بالإضافة إلى قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية العاملة في محافظة شمال سيناء على توفير المواد الغذائية خلال فترة عيد الأضحى كما تم أيضا توفير كميات من المحروقات والوقود إلى جانب حصص المحافظة من التموين بسلعة الغذائية الأساسية.

وأشار فتحي راشد إلى استمرار عمل جميع المخابز التي تعمل على صرف الخبز المدعم خلال فترة العيد في جميع المدن والمراكز التابعة لمحافظة شمال سيناء مع عدم وجود أي شكوى من المواطنين أو وجود أي صعوبات تعوق سير العمل في مخابز المحافظة.

كما أشار فتحي محمد حسن مدير إدارة فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة شمال سيناء، أن الشركة قامت بالعمل على توفير كافة الحصص الغير أساسية الإضافية بالإضافة إلى وجود كميات وفيرة من السلع الغذائية نظرا لزيادة طلب المواطنين على هذه السلع في فترات الأعياد والمناسبات أكثر من أيام السنة العادية.

وأشار فتحي محمد حسن أن الشركة العامة لتجارة التابعة لمحافظة شمال سيناء عملت على توفير العديد من الكميات الوفيرة من مستلزمات الأعياد ليتم طرحها في كافة الأسواق التجارية في مدن ومراكز المحافظة من الأسماك والدواجن بالإضافة إلى اللحوم.

كما أعلن فتحي محمد حسن أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لمحافظة شمال سيناء عملت بالإضافة إلى توفير اللحوم بسبب زيادة الاستهلاك عليها خلال فترة العيد تم توفير الشركة للسلع الأساسية مثل السمن والزيت والسكر، والأرز بالإضافة إلى الشاي والعديد من السلع الغذائية الأخرى.

وأوضح فتحي محمد حسن إلى توفير الأضاحي الحية قبيل فترة العيد بأسعار غير قابلة للمنافسة ومناسبة للجميع كما تم توفير لحوم الأضاحي أيضا من قبل الشركة العامة لتجارة الجملة العاملة في محافظة شمال سيناء.