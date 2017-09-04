“محسن خضير” يعلن أن مصر لديها قطاعات إنتاجية لتحقيق 60 مليار دولار

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أعلن الخبير الاقتصادي الدكتور محسن خضير أن جمهورية مصر العربية تملك العديد من القطاعات الاقتصادية المنتجة التي من الممكن أن تعمل على تحسين الحالة الاقتصادية، كما أضاف أن لدينا الإمكانيات الاقتصادية التي تؤهل الدولة للوصول إلى ستين مليار دولار من الاحتياطي النقدي.

وأشار الدكتور محسن خضير أنه يجلب على القطاعات المسؤولة في الدولة أن تعمل على مخطط اقتصادي يعمل على تحقيق تنمية كاملة وشاملة، بالإضافة إلى التركيز على جميع مواطن الضعف في البلاد سواء كانت من الناحية السياسية أو الناحية الاقتصادية أو الناحية الاجتماعية ليتم تحقيق التقدم المرجو في كافة المجالات ومعالجة كافة أوجه الخلل والقصور.

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وأوضح الدكتور محسن خضير أن التنمية الكاملة لن تحقق إلا عن طريق التخطيط الاقتصادي بالطريقة الصحيحة ليضمن سرعة تحقيق التنمية الاقتصادية حتى نستطيع مسايرة الدول المتقدمة.

وأوضح الدكتور محسن خضير أن من الضرورة العمل بجد وكفاح وبطريقة مستمرة لضمان تحقيق كافة خطط التنمية في كافة المجالات.

وأكد الدكتور محسن خضير أن قيام الدولة بما يسمى “صفقات مكافأة” من خلال إنشاء العديد من المصانع والعمل على تنمية القطاع الصناعي حيث أن الصناعة والإنتاج هي أساس تحقيق التنمية في الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية الكبيرة الضخمة ليتم تسديد قيمة هذه المشروعات عن طريق القوة الإنتاجية لهذه المشروعات، التي من شأنها تحقيق التنمية الكاملة الشاملة من الناحية الاقتصادية.

وأشار الدكتور محسن خضير إلى أن عشرين مليون مواطن مصري عاطلين عن العمل من الممكن الاستفادة منهم عن طريق تعيينهم في العمل في وظائف إنتاجية تساعد الدولة على زيادة إنتاجها في كافة النواحي الاقتصادية بالإضافة إلى الالتزام خلال الإنتاج على مواصفات ومعايير الجودة من الناحية العالمية مما يعمل على تصدير هذه الإنتاج إلى الخارج مع كفاية السوق المحلي من المنتجات مما يؤدي إلى تقليل قيمة الواردات وبالتالي القضاء على عجز الميزان التجاري في جمهورية مصر العربية.

وصرح الدكتور محسن الخضير على أهمية وقوف كافة العاملين في الدولة مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي يعمل بشكل مستمر وفعال على تحقيق نقلة اقتصادية كبيرة في البلاد.